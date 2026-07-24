Phẫu thuật thành công cho cụ bà 67 tuổi vỡ mâm xương chày phức tạp

Người bệnh nhập viện trong tình trạng gối phải sưng nề, đau nhiều, hạn chế vận động. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám lâm sàng và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh bị gãy phức tạp mâm chày phải kèm tổn thương phần mềm.

Theo các bác sĩ, đây là dạng chấn thương nội khớp có mức độ phức tạp cao, đòi hỏi phải đánh giá chính xác tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhằm bảo tồn chức năng vận động của khớp gối.

Các bác sĩ hội chẩn chuyên môn ca bệnh vỡ mâm chày phức tạp - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn chuyên môn, ê-kíp phẫu thuật quyết định thực hiện kết hợp xương cho người bệnh. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ổ gãy được nắn chỉnh, cố định vững chắc, không còn di lệch, ca mổ diễn ra an toàn và thành công.

BSCKI Nguyễn Văn Dũng, Khoa Ngoại Tổng hợp – Mắt – Tai, mũi, họng – Răng hàm mặt, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy cho biết: "Vỡ mâm chày là tổn thương phức tạp, cần phẫu thuật sớm và chính xác để phục hồi vận động, tránh Khớp mất vững và thoái hóa.

Đối với trường hợp này, người bệnh lớn tuổi nên trong quá trình phẫu thuật chúng tôi đã rất cẩn trọng, phối hợp nhịp nhàng nắn chỉnh trục xương và các mảnh gãy về đúng vị trí giải phẫu. Ca phẫu thuật thành công, người bệnh sẽ tiếp tục được hướng dẫn tập phục hồi chức năng vận động".

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo chuyên gia, vỡ mâm chày là tổn thương xảy ra ở đầu trên xương chày, liên quan trực tiếp đến bề mặt khớp gối. Nếu không được điều trị đúng kỹ thuật, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng như mất vững khớp, cứng khớp, hạn chế vận động kéo dài, đau mạn tính và thoái hóa khớp gối.

Vì vậy, việc phát hiện sớm, phẫu thuật đúng chỉ định và phục hồi chức năng bài bản có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phục hồi lâu dài của người bệnh.

Dấu hiệu cần đi khám ngay khi nghi ngờ vỡ mâm chày

Đau dữ dội vùng khớp gối sau chấn thương hoặc té ngã.

Gối sưng nề nhanh, bầm tím, biến dạng.

Không thể đứng hoặc chịu lực lên chân bị thương.

Hạn chế hoặc mất khả năng co, duỗi khớp gối.

Người dân không tự nắn chỉnh hoặc tiếp tục đi lại khi nghi ngờ gãy xương. Cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, giúp giảm nguy cơ biến chứng và bảo tồn chức năng vận động.

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