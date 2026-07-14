Đau dữ dội sau bê chậu nước, cụ bà phát hiện gãy đốt sống vì loãng xương

Theo người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, sau khi bê một thau nước, cụ xuất hiện đau vùng cột sống thắt lưng. Ban đầu, gia đình nghĩ đây chỉ là biểu hiện của tuổi già nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng dữ dội, khiến bà không thể tự trở mình, ngồi dậy hay đi lại. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân hỗ trợ.

Bác sĩ thăm khám cho cụ bà bị gãy đốt sống do loãng xương - Ảnh BVCC

Người bệnh được chẩn đoán gãy xẹp đốt sống do loãng xương nặng - biến chứng khá phổ biến ở người cao tuổi nhưng thường bị phát hiện muộn.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và các bệnh lý nền, người bệnh được chỉ định tạo hình đốt sống bằng kỹ thuật bơm xi măng sinh học.

Đây là kỹ thuật can thiệp tối thiểu, thực hiện qua da dưới hướng dẫn của hệ thống màn tăng sáng truyền hình. Bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên dụng để đưa xi măng sinh học chính xác vào thân đốt sống bị gãy.

Toàn bộ thủ thuật chỉ kéo dài khoảng 30-45 phút, không cần phẫu thuật mở lớn.

Sau khi được bơm vào thân đốt sống, xi măng sinh học nhanh chóng đông cứng, giúp làm vững cấu trúc xương, phục hồi khả năng chịu lực và giảm đau nhanh chóng.

BSCKII Ngọ Công Minh, Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho biết, chỉ vài giờ sau can thiệp, mức độ đau có thể giảm từ 80-90%. Với trường hợp cụ bà 85 tuổi, ngay ngày hôm sau người bệnh đã có thể tự ngồi dậy, đứng lên và tập đi nhẹ nhàng.

Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được điều trị loãng xương bằng thuốc, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn tập luyện và theo dõi định kỳ mật độ xương nhằm giảm nguy cơ gãy xương tái phát.

Thực hiện bơm xi măng sinh học cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Ngọ Công Minh, loãng xương là bệnh lý cơ xương khớp phổ biến, thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh, người trên 50 tuổi có yếu tố nguy cơ và người cao tuổi.

Loãng xương được ví như "kẻ giết người thầm lặng" bởi bệnh tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà hầu như không có triệu chứng rõ rệt.

Đa số trường hợp chỉ được phát hiện khi đã xảy ra gãy xương, gây đau dữ dội, suy giảm hoặc mất khả năng vận động.

Đặc biệt ở người cao tuổi, chỉ một động tác rất nhẹ như cúi người, ho mạnh hoặc mang vật nhẹ cũng có thể khiến thân đốt sống bị gãy.

Khi đó, người bệnh không chỉ phải chịu đau kéo dài mà còn đối diện nguy cơ phải nằm bất động nhiều ngày. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ viêm phổi, loét do tỳ đè, huyết khối tĩnh mạch, suy kiệt sức khỏe và giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

Loãng xương nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể gây gãy xương, làm gia tăng nguy cơ tử vong, mất khả năng vận động, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ sau mãn kinh, người trên 50 tuổi có yếu tố nguy cơ và người cao tuổi cần đến cơ sở y tế để được đánh giá mật độ xương.

Nếu thấy chiều cao giảm dần, lưng gù, đau cột sống kéo dài hoặc xuất hiện cơn đau dữ dội sau một va chạm hay vận động rất nhẹ... có thể là dấu hiệu của gãy xẹp đốt sống do loãng xương và cần được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

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