Hơn 19 triệu quả trứng bị thu hồi vì lo ngại nhiễm Salmonella tại Mỹ

Theo VOV, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết một cơ sở sản xuất và phân phối trứng có trụ sở tại bang Indiana đã tự nguyện thu hồi khoảng 19 triệu quả trứng, do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella, tác nhân có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Theo thông báo đăng trên trang web của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, lô sản phẩm bị thu hồi gồm trứng gà vỏ trắng và trứng gà nuôi thả không lồng vỏ nâu được sản xuất tại bang Texas và phân phối tới nhiều bang của Mỹ. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được bán tại chuỗi siêu thị lớn tại Mỹ, cùng một số cửa hàng bán lẻ khác.

Thông tin trên VTV, tính đến ngày 22/7, doanh nghiệp cho biết chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp mắc bệnh nào có liên quan đến các lô trứng bị thu hồi.

Theo FDA, việc thu hồi được triển khai sau khi công ty phát hiện dấu hiệu nguy cơ nhiễm khuẩn thông qua chương trình giám sát môi trường định kỳ và quá trình phân tích nguyên nhân tại hai trang trại ở Texas. Sau khi phát hiện vấn đề, doanh nghiệp đã tạm dừng phân phối toàn bộ trứng tươi từ các cơ sở này để phục vụ công tác kiểm tra và xử lý.

Ảnh minh họa/Nguồn VOV

Đợt thu hồi lần này áp dụng đối với các lô trứng được sản xuất và phân phối trong khoảng thời gian từ ngày 6/6 đến 3/7. Các sản phẩm có hạn sử dụng hoặc thời hạn bán từ ngày 20/7 đến 17/8 và được tiêu thụ dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau, trong đó có Kroger, Simple Truth, Brookshire's, Country Morning và Sunups.

Theo thông báo của FDA, các sản phẩm bị thu hồi có mã nhận diện in trên hai bên hộp. Chỉ những hộp trứng mang mã P-1950 hoặc 0840962, kèm số ngày Julian từ 157 đến 184, mới thuộc diện bị ảnh hưởng. Các lô trứng này được bán tại hệ thống siêu thị Kroger ở bang Texas và Louisiana, chuỗi Brookshire Grocery tại Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, New Mexico và Mississippi, cùng nhiều cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ khác. Ngoài ra, một phần sản phẩm cũng được cung cấp cho các nhà hàng, đơn vị dịch vụ ăn uống và các nhà bán lẻ tại Texas, Oklahoma và Louisiana.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi. Những người đã mua các lô trứng nói trên cần mang sản phẩm trở lại nơi bán để được hoàn tiền đầy đủ. Giới chức y tế cũng khuyến nghị người dân kiểm tra kỹ mã sản phẩm trên bao bì trước khi sử dụng nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đây là một trong những đợt thu hồi thực phẩm quy mô lớn được FDA công bố trong năm nay nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trước khi xảy ra các ca bệnh trong cộng đồng.

Theo Midwest Poultry Services, quyết định thu hồi được đưa ra trên cơ sở chủ động sau khi hệ thống giám sát nội bộ phát hiện dấu hiệu bất thường, thay vì xuất phát từ các báo cáo về người tiêu dùng mắc bệnh. Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục phối hợp với FDA để xác định nguyên nhân cụ thể của sự cố, đồng thời rà soát quy trình sản xuất và tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

FDA cũng nhấn mạnh ngoài các lô trứng nêu trên, không có sản phẩm nào khác của Midwest Poultry Services nằm trong diện thu hồi.

Giới chuyên gia an toàn thực phẩm cho rằng việc doanh nghiệp chủ động phát hiện nguy cơ thông qua giám sát môi trường và nhanh chóng thu hồi sản phẩm trước khi xuất hiện các ca bệnh là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời hạn chế nguy cơ bùng phát các vụ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng.

Salmonella Enteritidis là một trong những chủng vi khuẩn Salmonella thường gây ngộ độc thực phẩm thông qua các sản phẩm từ gia cầm, đặc biệt là trứng và thịt gà chưa được chế biến đúng cách.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, các triệu chứng nhiễm Salmonella thường xuất hiện từ 6 giờ đến 6 ngày sau khi cơ thể tiếp xúc với vi khuẩn. Người mắc bệnh thường có biểu hiện tiêu chảy, sốt, đau quặn bụng, buồn nôn hoặc nôn... Phần lớn người khỏe mạnh có thể tự hồi phục sau 4-7 ngày mà không cần điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, trẻ em dưới 5 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên và những người có hệ miễn dịch suy giảm có nguy cơ cao gặp các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí phải nhập viện điều trị.

CDC khuyến cáo người dân cần liên hệ với cơ sở y tế nếu xuất hiện các triệu chứng nặng như sốt trên 38,9°C kèm tiêu chảy, tiêu chảy kéo dài trên ba ngày không cải thiện, tiêu chảy có máu, nôn nhiều đến mức không thể uống nước hoặc có dấu hiệu mất nước như tiểu ít, khô miệng, khô họng và chóng mặt khi đứng lên... Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng ở những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.