Hà Nội chất vấn về an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú

Sáng 14/7, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (kỳ họp thứ năm) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tập trung chất vấn hai nhóm vấn đề: Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học; các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị. Đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đòi hỏi phải xác định rõ hiệu quả, trách nhiệm, có giải pháp khả thi và lộ trình thực hiện cụ thể.

Xử lý trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân

UBND TP Hà Nội cũng đã có báo cáo HĐND TP về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Ảnh: Hanoimoi.

UBND TP cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố (trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ và Tháng hành động về an toàn thực phẩm) đã kiểm tra 248 lượt; phát hiện 59 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 2,8 tỉ đồng, tiêu hủy thực phẩm vi phạm trị giá trên 100 triệu đồng. Các sở thực hiện kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành đối với 239 cơ sở, xử phạt 99 cơ sở với số tiền gần 1,9 tỉ đồng.

Về công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát đối với các bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, ngành y tế đã thành lập 366 đoàn kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra 9.466 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Kết quả cho thấy 7.980 cơ sở đạt điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; 1.452 cơ sở đã bị xử lý với số tiền phạt 7,4 tỉ đồng. Điều này cho thấy đa số các cơ sở đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuy nhiên, vẫn còn tỉ lệ cơ sở vi phạm, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát.

Đoàn kiểm tra về công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2025-2026 đã kiểm tra tại một số xã phường: Nội Bài, Quang Minh, An Khánh, Bình Minh, Thanh Oai, Quảng Oai, Đoài Phương, Phúc Thọ, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn…

Các sở ngành và đơn vị liên quan đã xử lý vụ việc liên quan tới đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 16 đơn vị cung cấp nguyên liệu vào bếp ăn trường học, với số tiền phạt gần 800 triệu đồng.

Đồng thời, xử lý trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân tại các xã Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh, Thanh Oai để xảy ra vi phạm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú trường học năm học 2025-2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra tại 28 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai cung cấp cho học sinh các trường học trên địa bàn thành phố, lấy 20 mẫu nước uống đóng chai gửi kiểm nghiệm.

Kết quả, xử lý vi phạm đối với 8 cơ sở, số tiền phạt khoảng 450 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với 4 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai. Có văn bản gửi các xã, phường trên địa bàn thành phố về các trường hợp vi phạm, đề nghị UBND xã phường xem xét, đánh giá lại năng lực của các đơn vị cung cấp nước uống đóng chai có vi phạm.

Chuyển cơ quan điều tra vi phạm về an toàn thực phẩm

Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp. Trong đó, tập trung các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa có nguy cơ cao, cơ sở có dấu hiệu vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Kết quả từ ngày 1/7/2025 đến hết 30/6/2026, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra, xử lý 1.299 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm và liên quan thực phẩm (trong đó chuyển sang cơ quan điều tra các cấp tiếp nhận, điều tra để xử lý 26 vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm).

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 17,6 tỉ đồng; xử lý buộc tiêu hủy tang vật, hàng hóa vi phạm trị giá hơn 19 tỉ đồng gồm thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Sở Công Thương kiểm tra chuyên ngành 43 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trong đó, có 15 doanh nghiệp kiểm tra theo hình thức đột xuất), phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 9 doanh nghiệp với số tiền 313 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố do Sở Công Thương làm Trưởng đoàn đã làm việc với 84 xã, phường và kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 1 bếp ăn bán trú tại trường mầm non, phát hiện và xử phạt 23 cơ sở với số tiền 739.250.000 đồng, buộc xử lý và tiêu hủy hàng hóa là thực phẩm vi phạm.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND các xã, phường được giao quản lý toàn diện công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn và đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tuyến xã, phường đã kiểm tra 17.513 cơ sở, xử phạt 1.862 cơ sở với tổng số tiền 12,8 tỉ đồng, xử lý 511 phản ánh của người dân về an toàn thực phẩm và giải tỏa 199/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở cơ sở.

Các trường hợp vi phạm đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của các cơ quan chức năng theo quy định, góp phần tăng tính răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đồng thời cung cấp thông tin để người dân chủ động lựa chọn thực phẩm an toàn, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm và nói không với thực phẩm không bảo đảm an toàn.