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[INFOGRAPHIC] Từ 10/9/2026 vi phạm hồ sơ hưởng BHXH, BHTN bị xử phạt thế nào?

Thiên Anh

Từ ngày 10/9/2026, nhiều hành vi gian lận, kê khai sai hoặc chậm lập hồ sơ hưởng BHXH, BHTN sẽ bị xử phạt theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP.

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