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[INFOGRAPHIC] Tuyến Metro số 2 Hà Nội, có những hướng tuyến nào?

Thiên Anh

Dự án Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) dài 11,5km, tổng vốn gần 35.600 tỉ đồng, dự kiến khởi công năm 2025.

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