Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ đánh bom tại nhà hàng ở Moscow

AP đưa tin, Đại sứ quán Nga tại Rome ngày 3/8 đổ lỗi cho Ukraine về vụ đánh bom tại nhà hàng Italy ở thủ đô Moscow, cho rằng đây là hành động nhằm đe dọa cộng đồng người Italy ở Nga.

Bộ Ngoại giao Nga đã đăng lại tuyên bố của Đại sứ quán mà không kèm theo bình luận nào.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ nổ thiết bị nổ tự chế tại một nhà hàng ở trung tâm Moscow ngày 1/8/2026. Ảnh: AP/Pavel Bednyakov.

Thông báo cho biết vụ tấn công vào nhà hàng Balzi Rossi tối 1/8 đã khiến 5 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. "Đầu bếp người Italy và các nhân viên của ông không bị thương nhờ sự cảnh giác và tận tâm quên mình vì nhiệm vụ của một nhân viên bảo vệ người Nga", thông báo cho hay.

Hiện chưa có bình luận nào từ phía chính quyền Ukraine.

Một số hãng truyền thông Nga đưa tin vụ đánh bom nhắm vào một vị tướng Nga đang tổ chức sinh nhật tại nhà hàng. Một số nguồn tin cho rằng vị tướng đó là Tướng Alexander Chaiko, người mới đây được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Những thông tin này chưa thể được xác minh độc lập.

Tờ báo Kommersant đưa tin rằng thiết bị nổ, được giấu trong một hộp quà, có thể đã được kích nổ từ xa và người phụ nữ mang nó có thể không biết bên trong có gì.

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