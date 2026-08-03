Chuyển hồ sơ vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm tả lợn châu Phi sang điều tra

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật vụ gần 1 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn nghi nhiễm tả lợn châu Phi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng địa phương kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông N.T.K tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước.

Trước đó, ngày 27/7, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an phường Mỹ Hào và Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông N.T.K tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 977,8 kg thịt lợn và các sản phẩm từ lợn được chứa trong các dụng cụ sơ sài, không bảo đảm điều kiện vệ sinh. Qua kiểm tra thực tế, một số sản phẩm có biểu hiện đổi màu, bốc mùi hôi, nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở.

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên lấy 9 mẫu để kiểm nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm I, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I xác định 7/9 mẫu dương tính với vi rút Dịch tả lợn châu Phi.

Quá trình làm việc ban đầu, chủ cơ sở khai nhận địa điểm kinh doanh đồng thời là nơi sơ chế động vật và sản phẩm động vật. Số thịt lợn và sản phẩm từ lợn được thu mua từ nhiều nguồn trên thị trường để sơ chế, pha lọc trước khi bán ra phục vụ tiêu dùng.

Ngày 29/7, Đội Quản lý thị trường số 9 tiếp tục phối hợp với Công an phường Mỹ Hào, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực II xác minh vụ việc.

Một số sản phẩm có biểu hiện đổi màu, bốc mùi hôi, nghi mắc bệnh truyền nhiễm

Theo kết quả xác minh ban đầu, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng hóa do trực tiếp thu mua từ nhiều nguồn khác nhau; khi giao dịch, người bán thông tin đây là lợn yếu hoặc lợn chết nên được bán với giá thấp hơn thị trường. Sau khi thu mua, số hàng hóa được đưa về cơ sở để sơ chế, pha lọc và bán ra thị trường làm thực phẩm.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả xét nghiệm, tài liệu thu thập được và ý kiến thống nhất của các cơ quan tham gia phối hợp, vụ việc được xác định có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trên cơ sở đó, ngày 29/7, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đang tạm giữ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Trần Thế Mạnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả này cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các hành vi có dấu hiệu xâm phạm an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, nếu có căn cứ cho thấy, chủ cơ sở biết rõ đây là số lợn yếu hoặc lợn chết do dịch bệnh hoặc động vật thuộc trường hợp phải tiêu hủy mà vẫn nhập hàng để sản xuất thì sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo quy định, hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật thuộc diện phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm, hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy, với giá trị sản phẩm từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự, tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Điều 317 Bộ luật Hình sự quy định khung hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm trong các trường hợp: Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 201 người trở lên; Gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 201% trở lên; Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng, có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

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