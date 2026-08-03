[GALLERY] Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Hưng Yên chuyển hồ sơ và tang vật vụ gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm tả lợn châu Phi đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc và xử lý theo pháp luật.
Cơ quan Công an vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Hợp Lý (Phú Thọ).
Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành cao.
Quốc hội đã phê chuẩn ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Vụ đánh bom tự sát xảy ra tại Kabal, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Dự thảo Nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Đang vận chuyển lượng lớn pháo lậu qua biên giới, 2 đối tượng người Lào đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Theo các nhà chức trách, các vụ cháy rừng ở phía đông bang Washington đã buộc 60.000 người tại khu vực Spokane phải sơ tán, bao gồm cả các bệnh nhân tại đây.
Chính phủ đề xuất bổ sung cấm kinh doanh khí N2O (bóng cười) để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế, công nghệ thực phẩm...