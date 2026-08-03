Phú Thọ khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, náo loạn đường phố

Ngày 3/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện tài khoản TikTok “9h Văn Lang” đăng tải video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo các loại hung khí như dao phóng lợn, đinh ba, dao quắm, vỏ chai bia..., có hành vi lạng lách, đánh võng, hò hét trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Việt Trì trước đây, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh các đối tượng điều khiển xe mô tô mang theo hung khí dàn hàng trên đường (ảnh trích từ Camera).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh, truy tìm, triệu tập các đối tượng liên quan. Qua điều tra xác định, chủ tài khoản TikTok “9h Văn Lang” là Nguyễn Hoàng Uy (sinh ngày 29/6/2008, hiện ở xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 14h ngày 6/6/2026, Uy đăng tải video kèm nội dung “chuẩn bị hết đi nào” nhằm thông báo, kêu gọi các thanh niên trên địa bàn tập hợp để tìm đánh một nhóm thanh niên ở khu vực Vĩnh Phúc trước đây. Sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều nhóm thanh niên đã rủ nhau tập trung, điều khiển xe mô tô về khu vực Việt Trì để nhập đoàn.

Hình ảnh các đối tượng cùng hung khí tự chế mang theo.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Uy chở Lương Minh Khoa bằng xe mô tô đến khu vực công viên Văn Lang; sau đó Vũ Ngọc Duy cùng một số thanh niên khác đến tập trung. Từ đây, các nhóm tiếp tục nhập thành đoàn, điều khiển xe mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường, trong đó có khu vực cầu Việt Trì, cầu Vĩnh Phú, đường Trần Phú, đường Nguyễn Tất Thành và khu vực hướng về Đền Hùng.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, đi sang phần đường ngược chiều, rú ga, nẹt pô, hò hét, kích động nhau. Một số đối tượng mang theo dao phóng lợn, dao quắm, đinh ba, vỏ chai bia... và khua khoắng, va quệt hung khí xuống mặt đường. Khi nghe thông tin nhóm thanh niên ở khu vực Vĩnh Phúc trước đây xuất hiện tại một địa điểm, cả nhóm tiếp tục quay đầu, di chuyển đến khu vực Vincom Việt Trì nhưng không tìm thấy nhóm đối phương nên quay trở lại.

Hành vi của các đối tượng diễn ra trên quãng đường dài, trong thời gian đêm khuya, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can từ đủ 16 tuổi trở lên về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trong số này có 8 đối tượng trên 18 tuổi gồm: Nguyễn Hoàng Uy, Lương Minh Khoa, Lê Quang Thành, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Minh Hiếu, Đỗ Văn Đức và Đỗ Tiến Mạnh; 07 bị can còn lại đều dưới 18 tuổi.

Quá trình làm việc, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm. Kết quả nhận dạng qua hình ảnh, video do cơ quan điều tra thu thập phù hợp với lời khai của các đối tượng, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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