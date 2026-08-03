Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Theo dự kiến chương trình kèm Báo cáo số 146/BC-UBTVQH16 ngày 1/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đợt 1 của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất diễn ra từ ngày 3/8 đến sáng 13/8.

Quốc hội sẽ khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Từ 8h sáng 3/8, Quốc hội họp phiên trù bị. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội phát biểu; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Sau nghi thức chào cờ và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ trình và cơ quan của Quốc hội trình báo cáo thẩm tra đối với 4 dự án luật, gồm: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Quốc hội nghe Chính phủ trình 3 nội dung gồm: dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang); dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Quốc hội cũng nghe báo cáo thẩm tra đối với cả ba nội dung này.

Từ 10h, Quốc hội họp riêng để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.