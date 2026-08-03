'Khánh Sky' bị bắt khẩn cấp

Ngày 3/8, VKSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1992, quê Hưng Yên, biệt danh "Khánh Sky") để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

"Khánh Sky" bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, theo nội dung đoạn livestream lan truyền trên mạng xã hội, Khánh Sky cùng một số người, trong đó có Hồ Văn Khoa, xuất hiện trước cổng nhà xưởng của một người có tài khoản Tik Tok tên "Vua Quạt", tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Trong khoảng 15 phút phát trực tiếp ngày 29/7, Khánh Sky nhiều lần lớn tiếng gọi tên, yêu cầu "Vua Quạt" ra gặp mặt. Mặc dù nhiều lần bị gọi tên, "Vua Quạt" không xuất hiện.

Khánh Sky còn yêu cầu đối phương phải ra xin lỗi và có phát ngôn với nội dung thách thức, coi thường pháp luật: "Cùng lắm đi tù".

Khi biết gia đình "Vua Quạt" đã trình báo cơ quan Công an, Khánh Sky cùng nhóm đi cùng nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, Khánh Sky tiếp tục livestream xin lỗi lãnh đạo các cấp của tỉnh Bắc Ninh. Người này cho rằng do đã sử dụng rượu, bia nên không làm chủ được hành vi, dẫn đến vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và mong được cơ quan chức năng cùng người dân bỏ qua.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Khoa là người đi cùng "giang hồ mạng" Khánh Sky đến xưởng của "Vua Quạt", chửi bới, đe dọa và livestream trên mạng xã hội.

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