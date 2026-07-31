Vụ Khánh Sky livestream chửi bới tại nhà Vua Quạt đang được điều tra

Công an xã Tam Giang (tỉnh Bắc Ninh) đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh vụ việc "giang hồ mạng" Khánh Sky (tên thật Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, quê Hưng Yên) cùng một người khác đến nhà ông Trần Đình Tiệp (thường được biết đến với biệt danh "vua quạt") để livestream, chửi bới và thách thức.

Trước đó, ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, hai người đã phát trực tiếp trên mạng xã hội khoảng 15 phút, dùng nhiều lời lẽ chửi bới, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra gặp.Buổi livestream thu hút hơn 200.000 lượt xem. Sau sự việc, gia đình ông Tiệp cho biết đã gửi đơn tố giác Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa đến cơ quan chức năng.

Dấu hiệu phạm tội của Khánh Sky khi đến nhà “Vua Quạt” livestream chửi bới

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, qua những thông tin, hình ảnh được đăng tải, hành vi của Khánh Sky cùng một số người có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

"Từ những hình ảnh thông tin vụ việc cho thấy, hành vi của Khánh Sky cùng một số người đến nhà người khác để livestream, chửi bới, đe dọa, thách thức, gây náo loạn khu vực dân cư là vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Do đó, cơ quan công an sẽ xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến, mục đích, động cơ, hậu quả của vụ việc để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nhận định.

Theo luật sư Cường, cùng với đó, việc các đối tượng phát trực tiếp toàn bộ quá trình trên mạng xã hội khiến mức độ ảnh hưởng của vụ việc lớn hơn rất nhiều so với những hành vi diễn ra trong phạm vi thông thường.

"Khi một buổi livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt người theo dõi, trong đó có rất nhiều thanh thiếu niên, những lời lẽ chửi bới, đe dọa, thái độ coi thường pháp luật, thách thức cơ quan chức năng như phát ngôn 'cùng lắm đi tù' không chỉ tác động tiêu cực đến dư luận xã hội mà còn có nguy cơ cổ súy cho lối hành xử côn đồ, lệch chuẩn, làm xói mòn ý thức thượng tôn pháp luật của một bộ phận giới trẻ", ông Cường phân tích.

Luật sư cho biết, hiện tượng "giang hồ mạng" không phải mới xuất hiện. Thời gian qua, nhiều trường hợp lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm người khác, kích động bạo lực, gây mất an ninh trật tự đã bị xử lý bằng các chế tài hành chính hoặc hình sự. Tuy nhiên, gần đây hiện tượng này có dấu hiệu tái diễn dưới nhiều hình thức khác nhau. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, các hành vi này có thể tạo hiệu ứng bắt chước, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa trên không gian mạng cũng như trật tự, an toàn xã hội.

Về góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường nhấn mạnh pháp luật Việt Nam không cấm người dân sử dụng mạng xã hội hay thực hiện livestream. Tuy nhiên, mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia môi trường mạng đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải và không được lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, đe dọa, kích động bạo lực, gây mất an ninh trật tự hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo ông Cường, nếu kết quả xác minh cho thấy, nếu hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự đối với các hành vi gây mất trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ở khu dân cư hoặc có hành vi xúc phạm, đe dọa người khác. Nghị định này quy định mức phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng; mang theo công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí thô sơ nhằm mục đích gây rối và một số hành vi vi phạm khác theo quy định.

Tuy nhiên, trường hợp cơ quan điều tra xác định hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Theo quy định hiện hành, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, dùng hung khí, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, xúi giục người khác gây rối hoặc tái phạm nguy hiểm thì mức hình phạt có thể từ 2 năm đến 7 năm tù.

TS.LS Đặng Văn Cường.

Luật sư Cường cũng lưu ý, hiện gia đình ông Trần Đình Tiệp đã có đơn tố giác với nhiều nội dung khác nhau. Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ xem xét, xác minh toàn diện các hành vi bị phản ánh để giải quyết theo quy định pháp luật.

"Trong trường hợp xác định có hành vi gây rối trật tự công cộng đến mức phải xử lý hình sự, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự mà không phụ thuộc vào việc tố giác của quần chúng nhân dân. Nếu có những hành vi xâm phạm đến danh dự nhân phẩm uy tín của công dân sẽ căn cứ vào nội dung đơn tố giác để xem xét giải quyết, nếu có căn cứ, người xâm phạm đến lợi ích của công dân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Cường cho biết.

Ông Cường cũng cho rằng, nếu quá trình điều tra xác định có hành vi đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xâm phạm chỗ ở của công dân hoặc xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét các tội danh tương ứng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, trong trường hợp cá nhân lợi dụng quyền tự do dân chủ trên không gian mạng để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 331 Bộ luật Hình sự nếu đủ căn cứ theo quy định.

Theo Luật sư Cường, cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát những tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội nhằm câu view, câu tương tác bằng những hành vi phản cảm, vi phạm pháp luật.

Ông Cường nhấn mạnh, xã hội càng phát triển thì văn hóa ứng xử trên không gian mạng càng cần được đề cao. Việc chửi bới, đe dọa, xúc phạm người khác hay cổ xúy bạo lực trên mạng không chỉ tác động tiêu cực đến dư luận mà còn ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhận thức, nhân cách của giới trẻ. Vì vậy, việc kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng là cần thiết nhằm bảo đảm môi trường mạng lành mạnh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

>> Mời độc giả xem thêm video không cho phụ nữ nuôi con nhỏ nghỉ 60 phút/ngày sẽ bị phạt: