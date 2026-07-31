Đâm chết chủ nợ vì bị đòi tiền lãi ở Hà Tĩnh

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Văn Diện, trú tại thôn Trung Đông, xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Đinh Văn Diện và anh Trần Viết V (sinh năm 1987, trú tại khối Bến Thủy 11, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) có mối quan hệ bạn bè.

Tháng 5/2020, Diện vay anh V số tiền 100 triệu đồng với lãi suất 0,5%/tháng (tương đương 6%/năm). Đến tháng 5/2025, Diện đã trả hết số tiền gốc cho anh V và còn nợ anh V số tiền lãi 30 triệu đồng.

Đinh Văn Diện tại phiên toà. Ảnh: Mẫn Phong

Khoảng 15h30' ngày 15/2/2026, anh Trần Viết V rủ anh Trần Đình K (SN 1971, trú tại số 2208 VP3 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội) đến nhà của Đinh Văn Diện để đòi nợ.

Do bức xúc về việc anh V đến nhà đòi nợ nên Đinh Văn Diện đã sử dụng dao dài 21cm đâm 1 nhát vào vùng ngực làm đứt động mạch dưới đòn, thủng nhu mô phổi trái của anh V, khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Tại phiên tòa, bị cáo Diện thành khẩn khai nhận báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tôi của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Diện 17 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.