Nổ mỏ than ở Pakistan, ít nhất 32 người thiệt mạng

AP đưa tin, vụ nổ, dường như là do sự tích tụ khí metan, xảy ra ở ngoại ô Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan, Pakistan, vào ngày 30/7.

"Thi thể của 7 người đã được tìm thấy vài giờ sau vụ nổ và lực lượng cứu hộ sau đó tìm thấy thêm 25 thi thể", các quan chức và cơ quan quản lý thảm họa tỉnh cho biết trong một tuyên bố.

Lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận những người thợ mỏ bị mắc kẹt trong một mỏ than ở ngoại ô Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, phía tây nam Pakistan, ngày 30/7/2026. Ảnh: AP/Fazal Tawab.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm và đưa những người thợ mỏ còn mắc kẹt ra khỏi hiện trường.

Ông Ghani Baloch, một quan chức chính phủ, khẳng định rằng hoạt động cứu hộ sẽ tiếp tục cho đến khi tìm thấy tất cả thợ mỏ bị mắc kẹt, không loại trừ khả năng số người thiệt mạng có thể còn tăng lên.

"Cơ hội tìm thấy người sống sót giảm đi đáng kể sau vụ nổ, và lực lượng cứu hộ cũng đang tiến hành công tác cứu hộ bên trong mỏ một cách thận trọng”, ông Baloch nói thêm.

Người đứng đầu Cơ quan Mỏ và Khoáng sản Baluchistan, Shoaib Nosherwani, cho hay các đội cứu hộ đang làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Ông Nosherwani cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân. Chính quyền tỉnh sẽ bồi thường 500.000 rupee Pakistan cho gia đình mỗi thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ.

Ông cho biết thêm các nhà chức trách sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân vụ nổ và sẽ xem xét lại các biện pháp an toàn trong khai thác mỏ.

Trong một tuyên bố, Liên đoàn Lao động Mỏ Pakistan kêu gọi Chính phủ thực thi nghiêm ngặt các quy định an toàn và có hành động mạnh tay đối với các công ty vi phạm luật an toàn mỏ.

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