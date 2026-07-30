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Cầu Phước Khánh hoàn thành sau nhiều khó khăn, chuẩn bị thông xe trong 2026

Vũ Sơn

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành gần hoàn thiện, cầu Phước Khánh hợp long, mở ra cơ hội kết nối miền Tây và Đông Nam Bộ rút ngắn thời gian di chuyển.

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Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (BL-LT) dài 57,8km được khởi công tháng 7/2014. Sau 5 năm thi công dự án đạt 80% khối lượng thì gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật khiến không được bố trí vốn để tiếp tục thực hiện các gói thầu sử dụng vốn vay ADB phía Tây, vốn JICA và vốn đối ứng.
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Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu (nối đôi bờ TP HCM và TP Đồng Nai) là 1 trong những hạng mục chịu tác động vướng mắc nên đình trệ... Đến tháng 7/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và tiến độ được gia hạn đến ngày 30/9/2025. Ngay sau đó dự án được thi công trở lại nhằm hoàn thành các hạng mục còn dang dở.
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Gói thầu J3 (xây dựng cầu Phước Khánh) vượt sông Lòng Tàu vẫn gặp vướng mắc nên không thể hoàn thành vào thời hạn cuối tháng 9/2025.
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Từ tháng 3/2025, cầu Phước Khánh vượt qua những khó khăn về thủ tục và đã tái khởi công. Sau 15 tháng tái khởi công, cuối tháng 7/2026 cây cầu có độ tĩnh không lớn nhất Việt Nam này đã hợp long...
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Sau khi hợp long, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng trang thiết bị máy móc ngày đêm bám trụ công trình cầu Phước Khánh để thi công những hạng mục cuối cùng đưa cây cầu này vào thông xe trong tháng 9/2026...
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2 trụ cầu dây văng sừng sững giữa sông Lòng Tàu trên cao tốc BL- LT...
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Sau khi hợp long, cầu Phước Khánh đã đạt 90% tiến độ...

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Công nhân, kỹ sư đang thực hiện những công việc cuối cùng như: Thảm nhựa, khe co giãn, chiếu sáng, thành cầu...
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Hàng chục triệu người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long đang háo hức chờ đợi cầu Phước Khánh hoàn thành, giúp cao tốc BL-LT lưu thông xuyên suốt từ các tỉnh Miền Tây về sân bay Long Thành, biển Vũng Tàu, Phan Thiết, Mũi Né, Nha Trang...
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Sau khi cầu Phước Khánh hoàn thành, cao tốc BL-LT dự kiến thông xe toàn tuyến trong tháng 9/2026. Từ đó rút ngắn thời gian đi lại từ Tây Nam Bộ đi các tỉnh Miền Đông Nam Bộ; đặc biệt là sân bay Long Thành (dự kiến khai thác thương mại từ đầu tháng 12/2026); đồng thời san sẻ lưu lượng với cao tốc TP HCM - Long Thành.
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Đầu năm 2025, gần 10km cao tốc BL-LT đã được đưa vào khai thác tạm...đã phần nào giải quyết đáng kể nhu cầu đi lại của phương tiện vận tải.
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Cầu Bình Khánh (TP HCM) cũng là một hạng mục quan trọng của dự án cao tốc BL-LT. Cầu đã hoàn thành và chờ sự kết nối với cầu Phước Khánh để lưu thông toàn tuyến cao tốc được xuyên suốt.
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Cầu Bình Khánh với 4 làn xe...
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Tất cả đang băng băng về đích để chính thức thông xe toàn tuyến cao tốc BL- LT trong tháng 9/2026.
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