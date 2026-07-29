Hành vi nhận hối lộ khiến Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung bị khởi tố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về tội Nhận hối lộ.

Cùng bị khởi tố, bắt giam về tội nhận hối lộ còn có ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Hai bị can Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Các đối tượng từ trái qua: Nguyễn Thị Hà; Hoàng Trung

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khẩu Sầu riêng sang Trung Quốc.

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (hiện là Bộ Nông nghiệp & Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "Giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn.

Ông Trung và ông Hiếu đã can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống Giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu Sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân tại cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; đồng thời xác minh tài sản để phục vụ công tác thu hồi cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 28/7, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung.

Theo Ban Bí thư, ông Hoàng Trung đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Ông Hoàng Trung (57 tuổi), quê tỉnh Yên Bái (nay là Lào Cai), là cán bộ có thời gian dài công tác gắn với ngành nông nghiệp. Tháng 6/2023, ông Trung được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ 1/3/2025, sau khi hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Hoàng Trung được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

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