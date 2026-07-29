Hà Nội ghi nhận tăng số ca sốt xuất huyết, nguy cơ dịch bệnh lan rộng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 146 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 50 trường hợp so với tuần trước.

Các ca bệnh được ghi nhận tại nhiều địa bàn như Hồng Vân, Dân Hòa, Phúc Thọ, Hà Đông, Thanh Oai... Trong tuần, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại Chương Dương, Thanh Oai và Việt Hưng.

Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 871 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 111 phường, xã, chưa có ca tử vong. Số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025, khi thành phố ghi nhận 475 trường hợp và không có ca tử vong.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 30 ổ dịch sốt xuất huyết, hiện còn 9 ổ dịch đang hoạt động.

CDC Hà Nội nhận định, số mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm. Thành phố đã ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, do đó trong thời gian tới số mắc có thể tiếp tục tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới.

Trước diễn biến này, ngành y tế đang tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch và đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Đoàn xe cổ động tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết diễu hành qua các tuyến phố chính trên địa bàn phường Tương Mai. (Ảnh: Sở Y tế Hà Nội)

Theo ThS.BS Lê Thanh Khôi - Phó Giám đốc Y khoa, trực thuộc Hội đồng Y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, thời tiết mưa nhiều kéo dài khiến các vật dụng chứa nước, hố ga, mái hiên, sân thượng, ban công hay những khu vực ít được vệ sinh trở thành nơi sinh sản lý tưởng của muỗi truyền bệnh.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, đặc điểm của các đô thị lớn như Hà Nội với mật độ dân cư cao, nhiều khu chung cư, nhà trọ cùng quá trình đô thị hóa nhanh cũng góp phần làm tăng nguy cơ lây lan sốt xuất huyết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ thống thoát nước chưa đồng bộ và sự tồn tại của nhiều vật chứa nước nhân tạo là những yếu tố khiến bệnh có xu hướng lưu hành dai dẳng tại các thành phố đông dân.

Theo các bác sĩ, để đẩy lùi sốt xuất huyết, chúng ta cần chủ động kết hợp nhiều biện pháp: dọn sạch các dụng cụ chứa nước đọng, diệt loăng quăng, mặc quần áo dài tay hoặc dùng kem chống muỗi, và đi khám ngay nếu cơ thể có triệu chứng bất thường.

Ngoài ra, việc tiêm phòng được xem là tấm lá chắn chủ động giúp giảm tối đa nguy cơ nhiễm bệnh cũng như biến chứng nặng. Hiện nay, vắc xin phòng sốt xuất huyết đã có mặt tại Việt Nam, áp dụng cho cả người lớn và trẻ em từ 4 tuổi trở lên (kể cả những ai từng bị bệnh). Với liệu trình 2 mũi cách nhau 3 tháng, vắc xin có thể kháng lại cả 4 chủng virus Dengue, mang lại hiệu quả bảo vệ trên 80% và giảm tới hơn 90% tỷ lệ phải nhập viện.