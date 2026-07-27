Tặng 60 căn nhà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng tại Nghệ An

Chiều 27/7, tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức Chương trình trao tặng nhà ở cho Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên, hưởng ứng Phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây là chương trình được tổ chức điểm tại Nghệ An trước khi triển khai trên phạm vi cả nước.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân các Mẹ, thương binh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Dự Chương trình có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An, tập đoàn Vingroup cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và đại biểu các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tứ trú tại xã Đại Huệ.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà của Uỷ ban Trung ường MTTQ Việt Nam và nhà tình nghĩa cho các thương binh nặng hạng 1/4.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh nặng là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, đồng thời góp phần cụ thể hóa Phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng".

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, mỗi ngôi nhà được trao không chỉ là mái ấm mới mà còn là biểu tượng của nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm của toàn xã hội đối với người có công; đồng thời mong muốn chương trình được triển khai hiệu quả trên cả nước, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiến độ, góp phần nâng cao đời sống người có công với cách mạng.

Cũng tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nội vụ, tập đoàn Vingroup trao biểu trưng tặng 60 căn nhà đầy đủ nội thất cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau Nghệ An, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước, phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Qua đó, hỗ trợ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng và gia đình người có công được sống trong những ngôi nhà khang trang, an toàn, đầy đủ tiện nghi hơn.

Bà Hà Thị Nga cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup trong quá trình triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiến độ; đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công.

Đối với MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng thời tăng cường giám sát để bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được sử dụng hiệu quả, đến đúng người, đúng đối tượng và mang lại những giá trị thiết thực nhất.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao những phần quà hỗ trợ, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh được hỗ trợ nhà ở. Sau buổi lễ, các đại biểu đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình và chụp ảnh lưu niệm.

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