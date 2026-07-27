Cận cảnh hầm chui Cổ Linh gần 750 tỷ đồng sau 9 tháng thi công

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trở lên của thành phố đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, hành động hiệu quả, quyết liệt.
Chừng nào vẫn còn một người lính chưa tìm được đường về, chừng ấy hành trình tri ân của đất nước vẫn còn tiếp tục.
Các đối tượng giả mạo website và tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trong dịp kỷ niệm 27/7.
Ít nhất 4 người đã bị thương trong vụ xả súng tại một khu phức hợp tổ chức sự kiện gần tháp Space Needle ở thành phố Seattle, Mỹ.
Ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ lao xe tải vào đám đông tham dự lễ hội Pride ở thủ đô Berlin, Đức.
Bão Noul mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán.
Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng đã sống một cuộc đời kiên trung, bất khuất, trọn vẹn với Tổ quốc và gia đình.
Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ả Rập Xê Út.
Ngọn lửa lan nhanh, lực lượng chức năng phong tỏa, phân luồng giao thông và nỗ lực khống chế đám cháy tại khu vực xảy ra.
Việt Nam đề nghị Mỹ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng với hàng hóa Việt Nam, theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.