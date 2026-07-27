Cận cảnh hầm chui Cổ Linh gần 750 tỷ đồng sau 9 tháng thi công

Bí thư Hải Phòng: Mục tiêu GRDP từ 13% cần quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trở lên của thành phố đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, hành động hiệu quả, quyết liệt.

Đưa các Anh trở về: Hành trình chưa có điểm dừng của lòng biết ơn Chừng nào vẫn còn một người lính chưa tìm được đường về, chừng ấy hành trình tri ân của đất nước vẫn còn tiếp tục.

Cảnh báo lừa đảo qua mạng nhân ngày tri ân người có công Các đối tượng giả mạo website và tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trong dịp kỷ niệm 27/7.

Nổ súng ở Mỹ, nhiều người bị thương Ít nhất 4 người đã bị thương trong vụ xả súng tại một khu phức hợp tổ chức sự kiện gần tháp Space Needle ở thành phố Seattle, Mỹ.

Diễn biến vụ lao xe vào đám đông ở Đức, nhiều người thương vong Ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ lao xe tải vào đám đông tham dự lễ hội Pride ở thủ đô Berlin, Đức.

Hơn 700.000 người phải sơ tán, bão Noul đổ bộ vào Trung Quốc, Bão Noul mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Liệt sĩ Lê Thị Riêng: Mẹ chiến đấu.... cho con hưởng trọn tình thương của mẹ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng đã sống một cuộc đời kiên trung, bất khuất, trọn vẹn với Tổ quốc và gia đình.

Houthi phóng tên lửa, UAV vào Ả Rập Xê Út Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ả Rập Xê Út.

Vụ cháy dữ dội tại Hà Nội gây ùn tắc, nhiều xe chữa cháy tham gia dập lửa Ngọn lửa lan nhanh, lực lượng chức năng phong tỏa, phân luồng giao thông và nỗ lực khống chế đám cháy tại khu vực xảy ra.