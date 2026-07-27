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Cận cảnh hầm chui Cổ Linh gần 750 tỷ đồng sau 9 tháng thi công

Thúy Hồng

Với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng, hầm chui Cổ Linh đang dần thành hình, kỳ vọng giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ phía Đông Hà Nội.

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Dự án hầm chui Cổ Linh được khởi công từ tháng 10/2025 tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, Hà Nội), có tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.
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Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư, được triển khai nhằm giảm ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực thông hành trên tuyến Vành đai 2 và khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.
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Hầm chui được xây dựng tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy, nơi kết nối Vành đai 2 với đường Cổ Linh, đường Đàm Quang Trung và cầu Vĩnh Tuy. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm.
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Theo thiết kế, công trình có chiều dài khoảng 600 m theo hướng Vĩnh Tuy - Long Biên và ngược lại, gồm đoạn hầm kín, hầm hở, hệ thống tường chắn cùng các tuyến đường dẫn kết nối với hạ tầng giao thông hiện hữu.
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Để phục vụ thi công, nhiều vị trí trong phạm vi nút giao được quây tôn, tạo mặt bằng triển khai các hạng mục ngầm. Hệ thống rào chắn cũng góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.
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Sau khoảng 9 tháng kể từ ngày khởi công, nhiều hạng mục của dự án đã dần thành hình. Kết cấu hầm, đường dẫn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai theo từng giai đoạn.
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Theo ghi nhận, công tác thi công hiện tập trung vào các hạng mục kết cấu chính của hầm chui, đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống kỹ thuật theo thiết kế đã được phê duyệt.
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Ngoài phần hầm chui, dự án còn bao gồm các hạng mục đường dẫn, hệ thống tường chắn, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông đồng bộ sau khi hoàn thành.
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Việc thi công được triển khai ngay tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy, nơi có lưu lượng phương tiện lớn, vì vậy các hạng mục được thực hiện theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm tiến độ và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
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Khi đưa vào khai thác, nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy sẽ hình thành hệ thống giao thông ba tầng gồm cầu vượt hiện hữu, đường trên mặt đất và hầm chui, góp phần nâng cao năng lực thông hành trên tuyến Vành đai 2.
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Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các địa phương lân cận.
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Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Sau khi đưa vào sử dụng, hầm chui Cổ Linh sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Đông Hà Nội, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.
Video: Tiến độ mới nhất tại dự án hầm chui Cổ Linh trên tuyến Vành đai 2.
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