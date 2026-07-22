Lối đi bộ trên phố Phùng Hưng xuất hiện nhiều điểm gồ ghề, bong tróc kéo dài

Trên phố Phùng Hưng, đoạn qua Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đi bộ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và hành khách xe buýt qua lại. Tuy nhiên, nhiều đoạn vỉa hè tại đây đang trong tình trạng bong tróc, sụt lún, gồ ghề, gây không ít khó khăn cho việc di chuyển, đặc biệt tại khu vực các điểm dừng xe buýt.

Vỉa hè trên phố Phùng Hưng, đoạn qua Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 103, xuất hiện nhiều vị trí gạch bong tróc, sụt lún, gây khó khăn cho người đi bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến vỉa hè xuất hiện nhiều vị trí gạch lát bị nứt vỡ, xô lệch, tạo thành các khoảng chênh cao. Có đoạn gạch bị bong hoàn toàn, để lộ nền đất và cát phía dưới, trong khi một số nắp hố ga cũng bị lún thấp hơn mặt vỉa hè. Mặt đường dành cho người đi bộ vì thế trở nên nhấp nhô, không còn bằng phẳng như thiết kế ban đầu.

Đáng chú ý, khu vực trước Bệnh viện Quân y 103 và điểm dừng xe buýt là nơi tập trung đông người qua lại nhưng cũng là một trong những vị trí xuống cấp rõ rệt nhất. Không ít hành khách phải đứng né sang những khoảng còn bằng phẳng để chờ xe. Khi xe buýt đến, nhiều người di chuyển khá vội nên luôn phải chú ý quan sát dưới chân để tránh vấp vào những viên gạch nhô lên hoặc các vị trí sụt lún.

Khu vực điểm dừng xe buýt trước Bệnh viện Quân y 103 có mặt vỉa hè gồ ghề, khiến hành khách phải lựa chọn vị trí bằng phẳng để đứng chờ xe.

Là tuyến đường tập trung nhiều cơ sở y tế lớn, phố Phùng Hưng thường xuyên có bệnh nhân, người cao tuổi và người khuyết tật di chuyển. Với những đối tượng này, chỉ một đoạn vỉa hè chênh lệch hoặc gạch bị xô lệch cũng có thể trở thành trở ngại trong quá trình đi lại.

Không chỉ ảnh hưởng đến người đi bộ, tình trạng hư hỏng còn khiến việc tiếp cận các điểm dừng xe buýt trở nên bất tiện. Một số hành khách phải di chuyển xuống sát mép đường để tránh các đoạn gạch hỏng, trong khi lưu lượng phương tiện trên phố Phùng Hưng luôn ở mức cao, đặc biệt vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều.

Nhiều đoạn gạch lát bị xô lệch, vỡ nát và để lộ nền đất bên dưới, tạo thành các vị trí chênh cao trên lối đi.

Theo quan sát, vào giờ cao điểm, nhiều xe máy còn di chuyển lên vỉa hè để tránh ùn tắc. Việc phương tiện cơ giới thường xuyên lưu thông trên phần đường vốn dành cho người đi bộ được cho là một trong những nguyên nhân khiến nhiều viên gạch bị nứt vỡ, xô lệch và sụt lún nhanh hơn. Bên cạnh đó, một số vị trí còn xuất hiện ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè, làm gia tăng áp lực lên kết cấu mặt lát.

Ông Nguyễn Gia Hoàng, người kinh doanh gần khu vực, cho biết tình trạng này đã kéo dài trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục triệt để.

"Ngày nào tôi cũng thấy rất đông người đi bộ và đứng chờ xe buýt ở đây. Vỉa hè chỗ thì lồi lên, chỗ lại lún xuống nên ai cũng phải cúi nhìn đường để đi. Người trẻ còn nhanh nhẹn thì không sao, nhưng người già mắt kém hoặc bệnh nhân đi lại khó khăn rất dễ vấp ngã. Có nhiều người thấy vỉa hè khó đi lại phải xuống sát lòng đường, trong khi xe cộ qua lại liên tục nên rất nguy hiểm. Chúng tôi mong sớm sửa chữa để người dân đi lại thuận tiện, nhất là khu vực trước các bệnh viện vì mỗi ngày có rất nhiều người đến khám chữa bệnh", ông Hoàng chia sẻ.

Phố Phùng Hưng có mật độ phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Thực tế, tình trạng xuống cấp của vỉa hè phố Phùng Hưng đã từng được người dân và một số cơ quan báo chí phản ánh trong những năm trước. Tuy nhiên đến nay, nhiều vị trí hư hỏng vẫn chưa được cải tạo đồng bộ, khiến việc đi lại của người dân tiếp tục gặp khó khăn.

Phần gạch lát quanh bồn cây bị bong bật, xô lệch, nhiều vị trí nhô cao so với mặt vỉa hè.

Phố Phùng Hưng là tuyến giao thông quan trọng kết nối nhiều khu dân cư, cơ sở y tế và các tuyến xe buýt của khu vực phía Tây Hà Nội. Bởi vậy, chất lượng hạ tầng dành cho người đi bộ không chỉ liên quan đến mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng và bảo đảm an toàn giao thông.

Nắp cống bị lệch khỏi vị trí, tạo khoảng hở trên vỉa hè.

Việc sớm rà soát, sửa chữa các đoạn vỉa hè hư hỏng, đặc biệt tại khu vực trước bệnh viện và các điểm dừng xe buýt, sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người đi bộ, giảm nguy cơ mất an toàn và hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị theo đúng công năng vốn có của vỉa hè.