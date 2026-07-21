Kênh La Khê Tăng Tốc Hoàn Thiện, Chuẩn Bị Đồng Bộ Với Trạm Bơm Yên Nghĩa

Đăng ký thường trú, tạm trú đúng thời hạn, khai báo lưu trú đầy đủ và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ sẽ giúp người dân tránh bị xử phạt theo quy định.
Theo dữ liệu đăng kiểm, phương tiện do Công ty TNHH TMDV Vận tải Năm Lu đứng tên chủ sở hữu, có địa chỉ tại phường Tân Sơn, TP.HCM.
Chuyên gia y tế đã chỉ ra nhiều bài học từ vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại lợn của DABACO Thanh Hóa khiến 5 công nhân tử vong.
Trong ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương 3, Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Hành trình tới tấm Huy chương Vàng IMO 2026 của em Nguyễn Đình Tùng là sự cộng hưởng nỗ lực của bản thân em, gia đình và sự tận tâm của những người thầy giỏi.
Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương giữa hai nước.
Theo quân đội Anh, một con tàu đã bốc cháy ở khu vực eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.
Cả nước hiện có 7 địa phương miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, giúp giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh và nâng cao chất lượng giáo dục.
Sáng 20/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Một chiếc phà chở 133 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bị lật ngoài khơi Guyana. Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ đang được tiến hành.