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Kênh La Khê Tăng Tốc Hoàn Thiện, Chuẩn Bị Đồng Bộ Với Trạm Bơm Yên Nghĩa

Thúy Hồng

Sau hơn 10 năm triển khai, dự án cải tạo kênh La Khê đang tăng tốc hoàn thiện nhiều hạng mục, từng bước hoàn chỉnh hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội.

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Dự án cải tạo kênh La Khê là hạng mục quan trọng thuộc Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa), được khởi công từ năm 2015 với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 7.470 tỷ đồng.
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Sau hơn 10 năm triển khai, nhiều mũi thi công vẫn được duy trì trên toàn tuyến. Máy xúc, xe tải cùng các thiết bị cơ giới hoạt động liên tục để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.
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Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, nhiều đoạn kênh đang được nạo vét lòng kênh, gia cố nền và xử lý bùn đất trước khi thi công các hạng mục tiếp theo.
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Nhiều máy xúc hoạt động liên tục trên công trường để phục vụ công tác nạo vét và thi công bờ kè. Các mũi thi công được triển khai đồng thời nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.
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Theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội trong đợt kiểm tra tiến độ hồi tháng 4, hạng mục kênh dẫn phải hoàn thành trước ngày 30/4, còn các hạng mục cảnh quan phải hoàn thành trước 30/6. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công trường vẫn còn nhiều hạng mục đang được triển khai. Các đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.
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Các công nhân tập trung gia công cốt thép, lắp dựng ván khuôn và chuẩn bị đổ bê tông bờ kè. Công tác thi công được triển khai theo hình thức cuốn chiếu trên toàn tuyến.
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Song song với yêu cầu về tiến độ, thành phố cũng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ kênh và xả thải trái phép nhằm bảo đảm công trình phát huy hiệu quả sau khi đưa vào khai thác.
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Kênh La Khê có chiều dài cải tạo hơn 5 km, giữ vai trò là tuyến dẫn nước chính của Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội.
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Trong khi Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã được đưa vào vận hành từ tháng 1/2020, hạng mục kênh La Khê vẫn đang được hoàn thiện để đồng bộ toàn bộ hệ thống tiêu nước phía Tây Hà Nội.
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Công trình được kỳ vọng giảm áp lực ngập úng tại quận Hà Đông cùng nhiều khu vực lân cận - những nơi thường xuyên xuất hiện tình trạng ngập cục bộ sau các trận mưa lớn.
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Ngoài nhiệm vụ tiêu thoát nước, việc cải tạo đồng bộ lòng kênh, bờ kè và hạ tầng dọc tuyến còn góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị hai bên kênh.
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Hiện các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi thi công trên toàn tuyến để hoàn thiện những hạng mục còn lại, hướng tới sớm đưa công trình vào khai thác đồng bộ.
Video: Cận cảnh công trường kênh La Khê sau hơn 10 năm triển khai, nhiều hạng mục vẫn đang được gấp rút hoàn thiện nhằm đồng bộ hệ thống tiêu nước phía Tây Hà Nội.
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