Khu nhà sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Công trình thoát nước chậm tiến độ ảnh hưởng cuộc sống người dân Hà Nội Dự án hồ điều hòa Phú Đô và tuyến cống tại Đỗ Xuân Hợp kéo dài khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa Phú Thọ trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, đồng thời đưa địa phương trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước.

Vận chuyển vàng lậu qua biên giới, ba “nữ quái” lĩnh 18 năm tù Đang vận chuyển 4 vòng vàng có trọng lượng 600g từ Lào về Việt Nam, 3 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trung tướng Đinh Văn Nơi được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đặc khu Phú Quốc.

Triệt xoá đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỷ đồng ở Huế Một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch hơn 22 tỷ đồng vừa bị Công an TP Huế triệt phá.

Bổ nhiệm hai Thứ trưởng mới tại Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm 2 Thứ trưởng mới tại Bộ GD&ĐT nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo ngành giáo dục trong bối cảnh mới.

Bắt giữ chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm trong vụ buôn lậu kim cương quy mô lớn Cơ quan điều tra khởi tố nhiều chủ doanh nghiệp, thu giữ hơn 1.200 viên kim cương, mở rộng điều tra vụ buôn lậu xuyên quốc gia.

Băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia lĩnh hơn 100 năm tù Với cáo buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Đào Văn Thủ cùng đồng phạm bị Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt hơn 100 năm tù.

Phú Thọ: Nguyên nhân giải thể Đồn Công an KCN Bá Thiện Theo Quyết định số 3867/QĐ-BCA ngày 19/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an, Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện chính thức giải thể kể từ ngày 15/7/2026.