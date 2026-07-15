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Khu nhà sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Diễm Quỳnh

Sau nhiều năm bỏ trống, các tòa nhà tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được cải tạo để cung cấp hơn 1.100 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu dân cư.

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Khu nhà học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở, Hà Nội) nằm tại vị trí cửa ngõ phía Nam Thủ đô, cạnh tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Sau nhiều năm chưa phát huy hết công năng, các tòa nhà tại đây đang được cải tạo, chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.
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Nhiều hạng mục tại khu ký túc xá đã xuống cấp sau thời gian dài ít sử dụng. Bề mặt công trình xuất hiện dấu hiệu cũ kỹ, cảnh quan một số khu vực chưa tương xứng với quy mô đầu tư ban đầu.
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Khu vực tường rào bao quanh dự án bị hoen gỉ, nhiều vị trí xuống cấp sau thời gian dài chịu tác động của thời tiết. Một số đoạn xuất hiện tình trạng hư hỏng, ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu nhà.
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Dự án khu nhà học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp được khởi công từ năm 2009 trên khu đất rộng hơn 40.000 m², với tổng mức đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội. Toàn khu gồm 6 tòa chung cư cao 19 tầng, ký hiệu từ A1 đến A6.
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Sau nhiều năm chưa được khai thác hiệu quả, khu nhà đang được cải tạo, chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê. Dự án tập trung tại các tòa A2, A3 và A4, nằm trong kế hoạch tận dụng quỹ nhà đã đầu tư.
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Hai tòa A2 và A3 đang được triển khai cải tạo với quy mô 19 tầng và 1 tầng hầm. Theo phương án chuyển đổi, hai tòa nhà này sẽ cung cấp 768 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê, trong đó A2 có 408 căn và A3 có 360 căn.
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Khu vực thi công tại các tòa nhà được tổ chức đồng bộ, nhiều hạng mục bên trong và bên ngoài công trình đang được triển khai nhằm đáp ứng các yêu cầu khi đưa vào sử dụng theo công năng mới.
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Mặt ngoài các tòa nhà đang được sơn sửa, xử lý chống thấm và cải tạo lại diện mạo. Những lớp sơn mới dần thay đổi hình ảnh các khối nhà từng có thời gian dài không được sử dụng.
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Khu vực xung quanh các tòa nhà đang thi công được quây tôn nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến người dân và hoạt động đi lại bên ngoài. Bên trong phạm vi công trường, các phần việc cải tạo vẫn đang được triển khai để hoàn thiện dự án theo kế hoạch.
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Cùng với hai tòa A2 và A3, tòa A4 cũng được hoàn thiện để đưa vào sử dụng với quy mô 19 tầng nổi, 1 tầng hầm và 408 căn hộ. Sau khi hoàn thành, ba tòa nhà sẽ cung cấp tổng cộng 1.176 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê.
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Bên cạnh các tòa nhà đang được chuyển đổi, những khối nhà còn lại trong khu Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp. Việc khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư được đặt ra nhằm tránh lãng phí nguồn lực.
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Từ khu nhà phục vụ học sinh, sinh viên, các tòa nhà tại Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê. Dự án sẽ đưa quỹ nhà sẵn có trở lại khai thác và đáp ứng thêm nhu cầu về chỗ ở trên địa bàn thành phố.
Video: Cận cảnh khu nhà sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được cải tạo, chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê sau thời gian dài bỏ trống.
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