Hạ lưu sông Kim Ngưu thay đổi diện mạo sau hơn nửa năm cải tạo

Khắc phục tình trạng chậm hoàn trả mặt bằng trên Quốc lộ 2 qua Phú Thọ Sau phản ánh của người dân và kiến nghị từ địa phương, các vị trí thi công trên Quốc lộ 2 qua xã Phù Ninh đã được hoàn trả, giao thông thuận lợi hơn.

Nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở Bắc Bộ, miền Trung; Nam Bộ mưa to Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên xuất hiện mưa to, dông lốc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo gì về hiện tượng lún đập ngăn mặn 80 tỷ? Đập ngăn mặn An Mỹ tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách, do Công ty TNHH Tân Lập thi công, bàn giao chưa đầy 1 năm xuất hiện lún

Hơn 324 tấn vỏ hàu đổ trái phép bên ao, chủ cơ sở bị khởi tố Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ một cơ sở sơ chế hàu tại đặc khu Vân Đồn để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Chậm hoàn trả mặt bằng, Quốc lộ 2 trở thành nỗi lo của người dân Phú Thọ Việc thi công sửa chữa, bổ sung rãnh dọc và gia cố lề đường trên Quốc lộ 2 chậm hoàn trả mặt bằng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.