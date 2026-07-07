Cải tạo hạ tầng kỹ thuật trên hè phố Trần Nhân Tông và cổng Thống Nhất

Lực lượng CSGT Hà Nội tăng cường sử dụng camera nghiệp vụ trong tuần tra để phát hiện vi phạm, nâng cao an toàn giao thông và minh bạch công tác.
Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực để khống chế các đám cháy rừng hoành hành ở Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Tây Ban Nha.
Sau gần 10 năm chờ đợi, công tác giải phóng mặt bằng đã bắt đầu, hứa hẹn biến 'con ngõ đau khổ' thành tuyến đường rộng rãi, an toàn hơn.
Thí sinh cần hoàn thành đầy đủ các bước, tránh sai sót để hệ thống ghi nhận đúng nguyện vọng và tối ưu quyền lợi xét tuyển.
Cảnh sát thành phố New York cho biết, vụ xả súng xảy ra tại buổi tiệc nướng mừng Quốc khánh Mỹ gần bãi biển Coney Island đã khiến 8 người bị thương.
Theo Quân đội Anh, một tàu chở hàng đã bị tấn công trên Biển Đỏ ngoài khơi bờ biển Yemen.
Nhóm 5 thiếu niên bị bắt giữ vì tụ tập, mang hung khí, lạng lách đánh võng, đuổi đánh nhóm khác, cảnh báo về an ninh trật tự.
Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng, bảo vệ quyền làm việc an toàn của người lao động.
Cơ quan điều tra Tuyên Quang phát hiện dấu hiệu tội phạm liên quan đến điểm thi cao bất thường của thí sinh, giáo viên bị tạm giữ để điều tra.
Mức học phí dự kiến tăng tại nhiều trường từ mầm non đến THPT, trong đó có trường thu tới 6 triệu đồng/tháng.