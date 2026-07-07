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Cải tạo hạ tầng kỹ thuật trên hè phố Trần Nhân Tông và cổng Thống Nhất

Thiên Anh

Dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật trên hè phố Trần Nhân Tông và khu vực cổng Công viên Thống Nhất bắt đầu từ tháng 7, dự kiến hoàn thành trước cuối năm.

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Dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật được triển khai trên hè phố Trần Nhân Tông và khu vực cổng Công viên Thống Nhất, đoạn từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng. Công trình sẽ khởi công từ đầu tháng 7 và dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12.
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Điểm nhấn của dự án là xây dựng quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông, góp phần hiện thực hóa đồ án thiết kế đô thị khu vực hồ Thiền Quang và mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng.
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Quảng trường sẽ được bố trí đài phun nước trung tâm cùng sân tổ chức sự kiện lát đá, tạo thêm không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội ngoài trời.
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Dự án bổ sung hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí, bể nước ngầm cho đài phun nước, trụ cấp nước uống công cộng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ các gian hàng khi tổ chức sự kiện.
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Hè phố Trần Nhân Tông sẽ được thay toàn bộ gạch block hiện hữu bằng đá granite. Bó vỉa, bó bồn cây và tấm đan rãnh thoát nước cũng được thay mới nhằm đồng bộ cảnh quan.
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Hai đoạn tường rào hai bên cổng Công viên Thống Nhất sẽ được tháo dỡ để mở rộng tầm nhìn, tăng khả năng kết nối giữa quảng trường và không gian xanh bên trong công viên.
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Sau khi tháo dỡ hàng rào, khu vực cổng công viên sẽ được lát lại vỉa hè, trồng thêm cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị.
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Những cây bóng mát và cây cảnh nằm trong phạm vi xây dựng quảng trường sẽ được đánh chuyển đến vị trí phù hợp nhằm bảo đảm cảnh quan và hạn chế ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh hiện hữu.
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Dự án bổ sung hệ thống camera giám sát, màn hình LED cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ công tác quản lý, tuyên truyền và tổ chức sự kiện.
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Cổng Công viên Thống Nhất được sửa chữa theo hiện trạng, đồng thời bổ sung hệ thống chiếu sáng và màn hình LED. Bốn màn hình LED tuyên truyền sẽ được lắp trên các cột chiếu sáng.
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Sau khi hạ hàng rào để tạo không gian mở, việc cải tạo hè phố Trần Nhân Tông và khu vực cổng công viên là hạng mục cuối cùng nhằm hoàn thiện cảnh quan xung quanh Công viên Thống Nhất.
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Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng, dự án nhằm chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, cụ thể hóa quy hoạch khu vực hồ Thiền Quang và hình thành không gian công cộng hiện đại, phục vụ người dân và du khách. Ảnh sử dụng trong bài: UBND phường Hai Bà Trưng
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