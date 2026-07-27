Hai sinh viên y livestream chửi thề tại bệnh viện gây phẫn nộ

Tối 26/7, mạng xã hội Việt Nam xôn xao trước một đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi ngay tại quầy đón tiếp của một bệnh viện, vừa livestream trên TikTok vừa buông lời tục tĩu.

Chỉ sau vài giờ lan truyền, đoạn video đã kéo theo hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ trên nhiều hội nhóm mạng xã hội.

Hai sinh viên văng tục, dọa "tiêm thuốc độc" người bình luận trên livestream. (Ảnh: cắt từ clip).

Theo những đoạn cắt từ livestream, hai cô gái liên tục cười cợt, chỉ tay vào màn hình điện thoại và tuyên bố sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người đang tương tác trái chiều trong buổi livestream. Bối cảnh quay được xác định là quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội).

Ngay trong đêm, Facebook chính thức của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã đăng thông báo khẩn, khẳng định đoạn clip lan truyền được quay tại quầy đón tiếp của bệnh viện, nhưng hai người xuất hiện trong clip không phải cán bộ, nhân viên mà là hai sinh viên ngành Y đang thực tập.

Bệnh viện cho biết đoạn clip vốn được đăng từ tài khoản TikTok cá nhân của một trong hai sinh viên, sau đó bị nhiều trang, hội nhóm chia sẻ lại kèm thông tin sai lệch rằng đây là nhân viên bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bệnh viện đã làm việc với cơ sở đào tạo và chấm dứt tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên, đồng thời bàn giao vụ việc về nhà trường để xử lý theo quy định.

Bệnh viện cũng nhấn mạnh đây là hành vi cá nhân của sinh viên thực tập, không phản ánh tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của đơn vị, đồng thời đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.

Bài đăng trên fanpage chính thức của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh chụp màn hình.

Sáng 27/7, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng xác nhận 2 cô gái trong clip là sinh viên của trường, đang trong kỳ thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Theo đó, đại diện trường cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, đã báo cáo lên Ban lãnh đạo và yêu cầu các bộ phận liên quan vào cuộc xác minh. Trong ngày hôm nay, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã triệu tập cuộc họp để đánh giá tính chất, mức độ của sự việc.

Lãnh đạo nhà trường nhìn nhận việc sinh viên có phát ngôn không đúng chuẩn mực là sai, đồng thời cho rằng người học ngành Y không chỉ được đào tạo chuyên môn mà còn phải được rèn giũa đạo đức, vì nghề thầy thuốc luôn đòi hỏi sự chuẩn mực trong ứng xử.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đào tạo ngành Y khoa từ năm 2016. Hiện tại, khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gồm 4 ngành là Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Răng Hàm Mặt, được xem là nhóm ngành có điểm chuẩn đầu vào cao nhất trong tổng số 27 ngành đào tạo bậc đại học của trường. Điểm chuẩn vào ngành Y khoa năm ngoái là 20,5 cho tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT.

Cộng đồng mạng phẫn nộ

Vụ việc hai nữ sinh ngành y livestream "chửi thề" nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng lớn bình luận trái chiều nhưng phần lớn đều bày tỏ sự thất vọng và lo ngại.

Nhiều người cho rằng việc sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát đã khiến hai sinh viên phải trả giá, và xem đây là bài học cảnh tỉnh cho những người theo ngành Y – lĩnh vực luôn đòi hỏi sự nghiêm túc, đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu.

Một số bình luận bày tỏ sự lo lắng khi nghĩ đến việc hai sinh viên này sau này có thể trở thành bác sĩ chính thức, đặt câu hỏi về năng lực ứng xử của họ khi hành nghề thật sự.

Không ít ý kiến gay gắt hơn cho rằng đây là hành vi phí phạm công sức nuôi dạy của gia đình, thậm chí xem đó là sự may mắn khi bản chất được bộc lộ sớm, tránh gây hại cho người bệnh sau này nếu hành nghề chính thức. Cũng có bình luận nhấn mạnh rằng việc học giỏi chuyên môn là chưa đủ, mà ý thức và đạo đức nghề nghiệp mới là điều quan trọng hàng đầu đối với người làm trong ngành y tế.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước những lời lẽ thiếu chuẩn mực của 2 nữ sinh ngành y. Ảnh: chụp màn hình

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức sử dụng mạng xã hội của giới trẻ, đặc biệt là những người đang theo học và thực tập trong các ngành nghề đòi hỏi chuẩn mực đạo đức cao như y tế. Một phát ngôn bột phát trên sóng livestream không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh của cả cơ sở đào tạo lẫn đơn vị tiếp nhận thực tập.