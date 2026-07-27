Quảng Ninh triển khai xe buýt điện đưa đón học sinh ngay năm học 2026-2027

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2662/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027.

Theo đề án, việc tổ chức đưa đón học sinh bằng xe buýt điện được xác định là giải pháp đồng bộ nhằm phát triển giao thông xanh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm phương tiện cá nhân và ùn tắc tại khu vực trường học, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng cho học sinh.

Hình ảnh phương tiện dự kiến sử dụng để khai thác dịch vụ xe đưa đón học sinh trên địa bàn.

Đề án được triển khai tại ba phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, phục vụ học sinh các cấp tiểu học, THCS và THPT có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ. Dự kiến, các đơn vị hoàn thành các điều kiện chuẩn bị, kiểm tra, nghiệm thu trước ngày 30/8/2026 để sẵn sàng vận hành theo kế hoạch năm học.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh sẽ tổ chức mạng lưới gồm 6 tuyến xe buýt điện, dự kiến phục vụ 2.151 trong tổng số 2.596 học sinh có nhu cầu, đạt khoảng 82,9%. Giai đoạn đầu, khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ sẽ được đưa vào vận hành. Trường hợp nhu cầu tăng, việc bổ sung phương tiện được xem xét trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện, tổng số phương tiện theo định hướng của đề án không vượt quá 100 xe.

Các phương tiện phải đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật, được trang bị camera, thiết bị giám sát hành trình, phòng cháy chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm và các điều kiện bảo đảm an toàn theo quy định.

Đề án cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, theo dõi hành trình phương tiện và kết nối thông tin giữa nhà trường, phụ huynh với đơn vị vận hành; đồng thời công khai tuyến, điểm đón trả, giờ chạy và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các phản ánh trong quá trình triển khai.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối triển khai đề án; phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn thiện cơ chế, chính sách, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ và chỉ đưa các tuyến xe vào hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Các hạng mục hạ tầng như điểm đón trả, bãi đỗ xe, trạm sạc và hệ thống cấp điện cũng phải được hoàn thiện trước khi vận hành chính thức.

Việc tổ chức đưa đón học sinh bằng xe buýt điện là giải pháp đồng bộ về giáo dục, giao thông, an sinh xã hội và chuyển đổi xanh, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh.

Liên quan đến việc đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, giảm gánh nặng cho phụ huynh học sinh, ngay từ năm học 2026-2027 khi toàn quốc thống nhất một bộ sách giáo khoa, tỉnh triển khai cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên theo hình thức mua sắm, trang bị tại cơ sở giáo dục để học sinh mượn, sử dụng trong năm học; kinh phí thực hiện khoảng 147 tỷ đồng cho trên 290 nghìn học sinh, học viên.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai các điều kiện cần thiết để bảo đảm sách giáo khoa đến với học sinh, giáo viên trước ngày 15/8/2026 theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, không để việc cung cấp sách giáo khoa ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị năm học mới.