Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ phòng khám bơm sữa đậu nành tạo bệnh giả

Chiều 23/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An đề nghị khẩn trương rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) liên quan đến Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An sau khi xuất hiện phản ánh về hành vi "bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao".

Theo công văn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành rà soát, kiểm tra toàn diện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nếu được xác định có xảy ra và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế thông qua Cục trước ngày 27/7/2026.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Nghệ An tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, bảo đảm quyền lợi và an toàn của người bệnh.

Các đối tượng bị khởi tố - Ảnh Công an cung cấp

Cùng ngày 23/7, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng" liên quan đến hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh).

Các bị can bị khởi tố gồm: Tạ Thị Cẩm Vân, Lê Thị Dung, Phạm Thị Lộc Thịnh, Nguyễn Tất Tín, Hà Thị Bình, Đặng Hoàng Hiếu, Bùi Thị Khai, Nguyễn Thanh Mai, Bùi Thị Sinh và Nguyễn Thị Trinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, nhóm do Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú Hà Nội) cầm đầu đã thành lập phòng khám dưới pháp nhân Công ty TNHH Y học Nghệ An.

Phòng khám đã tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để trực tiếp khám, tư vấn cho người bệnh.

Theo cơ quan điều tra, dưới danh nghĩa khám và điều trị các bệnh nam khoa, phụ khoa, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm khiến người bệnh tin rằng tình trạng sức khỏe của mình nghiêm trọng hơn thực tế.

Nhóm này bị cáo buộc thường xuyên "vẽ bệnh", thổi phồng mức độ bệnh lý, đưa ra các thông tin về nguy cơ vô sinh hoặc ung thư nhằm tạo áp lực tâm lý, buộc người bệnh phải đồng ý sử dụng các gói điều trị có chi phí cao hơn nhiều lần so với thực tế.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định các đối tượng còn sử dụng nhiều biện pháp để tạo ra dấu hiệu bệnh lý giả trong quá trình khám.

Theo đó, các đối tượng bị cáo buộc bơm sữa đậu nành vào niệu đạo nhằm tạo hiện tượng giống dịch mủ, bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi tiến hành soi để tạo hình ảnh giống mưng mủ, thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau nhằm khiến người bệnh tin rằng đang mắc bệnh nghiêm trọng.

Lợi dụng thời điểm người bệnh đang khám hoặc nằm trên bàn điều trị, nhóm này tiếp tục gây áp lực để người bệnh quyết định điều trị ngay. Tuy nhiên, các thủ thuật được thực hiện chủ yếu chỉ là vệ sinh, súc rửa hoặc cắt bao quy đầu nhưng được chia thành nhiều "gói điều trị" với mức chi phí cao. Nhiều trường hợp phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám và điều trị.

Phòng khám bị tố tạo bệnh giả

Theo thông tin từ cơ quan công an, để thu hút người bệnh, phòng khám đã chi hàng tỷ đồng mỗi tháng cho hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu có đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng các gói khám, chữa bệnh với mức giá thấp nhằm thu hút khách hàng.

Quá trình khám xét phòng khám, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu và phương tiện liên quan, đồng thời đưa 35 người về làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, lực lượng chức năng đã làm việc với gần 100 bị hại và bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

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