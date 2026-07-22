Phát hiện và gắp sán dây bò dài 1,2 mét qua nội soi

Các bác sĩ Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện 19- 8 Bộ Công an vừa thực hiện thành công thủ thuật nội soi đại tràng gắp trọn vẹn một con sán dây bò (Taenia saginata) trưởng thành dài 1,2 mét từ hồi tràng của một bệnh nhân nam. Ca bệnh là lời nhắc nhở quan trọng về mối liên hệ giữa thói quen ăn thịt bò tái, chưa nấu chín kỹ và nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột.

Thân sán dây bò trưởng thành dài 1,2 mét được gắp ra ngoài. Ảnh BV

ThS.BS Đỗ Thị Hồng Khanh, khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, bệnh nhân nam 66 tuổi, đến khám tại Bệnh viện với các triệu chứng kéo dài nhiều tuần như: Rối loạn tiêu hóa nhẹ nhưng dai dẳng: đầy hơi, chướng bụng, đau quặn bụng từng cơn quanh rốn; Buồn nôn thoáng qua, cảm giác chán ăn, sụt cân nhẹ không rõ nguyên nhân; Rối loạn đại tiện: xen kẽ tiêu chảy nhẹ và táo bón.

Đặc biệt, bệnh nhân phát hiện các đoạn trắng, dẹt, có khả năng cử động (đốt sán – proglottid) trong phân, đây là lý do khiến bệnh nhân lo lắng và đến khám.

Khai thác tiền sử ăn uống ghi nhận bệnh nhân có thói quen ăn thịt bò tái, bò nhúng, phở bò tái thường xuyên trong nhiều năm.

Theo y văn, sán dây bò trưởng thành có thể dài từ 4 đến 12 mét, cá biệt tới 25 mét, và có thể sống ký sinh trong ruột người nhiều năm nếu không được phát hiện và điều trị.

Sán dây bò được bảo quản trong lọ đựng mẫu. Ảnh BV

Kỹ thuật nội soi can thiệp lấy sán thành công

Ê-kíp nội soi đại tràng qua van hồi manh tràng vào đoạn cuối hồi tràng, phát hiện thân sán trưởng thành đang ký sinh. Bằng thao tác tỉ mỉ, ê-kíp đã gắp trọn vẹn con sán dài 1,2m còn nguyên đầu (scolex) giúp hạn chế nguy cơ sán tiếp tục phát triển từ phần đầu còn sót lại. Đó là yếu tố quyết định thành công trong điều trị, tránh tái phát.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện kỹ thuật nội soi gắp sán. Ảnh BV

Sán dây bò có thể ký sinh âm thầm nhiều năm với triệu chứng mờ nhạt như: Đau bụng âm ỉ, đầy hơi, buồn nôn, chảy nước bọt buổi sáng; Sụt cân, mệt mỏi, thiếu máu không rõ nguyên nhân; Đốt sán trắng dẹt trong phân: dấu hiệu đặc trưng nhất

Nếu không điều trị, sán có thể gây tắc ruột, thủng ruột, viêm ruột thừa cấp; Viêm đường mật, viêm tụy cấp do sán chui lên nhú Vater: Biến chứng nguy hiểm tính mạng; Thiếu máu ác tính, suy dinh dưỡng mạn tính

Bác sĩ Khanh khuyến cáo, người dân không nên ăn bò tái, gỏi bò hoặc các món thịt bò chưa chín hoàn toàn. Mặc dù ấu trùng sán có thể bị tiêu diệt khi cấp đông sâu ở nhiệt độ từ âm 18 đến âm 20 độ C liên tục ít nhất 5 ngày, các chuyên gia vẫn khuyến cáo nấu chín hoàn toàn là biện pháp an toàn nhất.

Bên cạnh đó, cần rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, sử dụng riêng dao, thớt cho thực phẩm sống và chín, đồng thời chỉ mua thịt bò đã qua kiểm dịch thú y. Khám sức khỏe ngay khi có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc phát hiện đốt sán trong phân...