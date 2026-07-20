Bác sĩ cảnh báo: Không ăn mật cá trắm vì nguy cơ ngộ độc cao

Một trường hợp ngộ độc mật cá trắm dẫn đến suy đa tạng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cứu sống.

Đó là nam bệnh nhân 68 tuổi, nhập viện trong tình trạng vô niệu sau 4 ngày ăn mật cá trắm của cá nuôi trong gia đình. Theo người bệnh, ông ăn mật cá do tin vào lời truyền miệng cho rằng có thể chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe và giải rượu. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, người bệnh xuất hiện ngộ độc nặng, dẫn đến suy gan cấp, suy thận cấp và suy đa tạng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng gan và thận bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ số AST tăng lên 658 U/L, ALT 1.963 U/L, bilirubin toàn phần 126,2 µmol/L. Chức năng thận suy giảm nặng với creatinin 903 µmol/L và ure 28,3 mmol/L.

Sau hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị suy đa tạng do ngộ độc mật cá trắm và tiến hành lọc máu liên tục kết hợp lọc hấp phụ để loại bỏ độc chất.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, chức năng gan của người bệnh dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người bệnh được chuyển sang Khoa Nội thận để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng thận trước khi xuất viện.

Mật cá trắm vừa có tác dụng chữa bệnh vừa gây ngộ độc

Theo các bác sĩ, mật cá trắm chứa độc tố 5α-Cyprinol, có khả năng gây tổn thương trực tiếp đến gan và thận. Sau khi ăn mật cá, người bệnh có thể xuất hiện buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, tiểu ít hoặc vô niệu. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy gan cấp, suy thận cấp, rối loạn điện giải, toan chuyển hóa và suy đa cơ quan.

Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu đối với ngộ độc mật cá trắm. Việc điều trị chủ yếu là hồi sức tích cực, bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, theo dõi chức năng gan, thận và lọc máu khi cần thiết. Nhiều trường hợp phải điều trị kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần mới có thể hồi phục.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn hoặc uống mật cá dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả ăn sống, ngâm rượu hay pha với nước. Đến nay chưa có bằng chứng khoa học chứng minh mật cá có tác dụng chữa bệnh hay bồi bổ sức khỏe.

Nếu sau khi ăn mật cá xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, tiểu ít hoặc không tiểu, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị, không tự theo dõi hoặc điều trị tại nhà vì có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận không hồi phục và các biến chứng nguy hiểm.

Trong trường hợp cá trắm bị vỡ mật trong quá trình sơ chế, cần phải loại bỏ mật cá ngay lập tức vì nếu không, mật sẽ dính vào thịt cá và có thể gây độc. Để làm sạch, bạn có thể dùng chanh, rượu trắng hoặc giấm để rửa phần thịt cá bị dính mật, sau đó rửa sạch bằng nước. Mật cá trắm là một thành phần y học dân gian có giá trị chữa bệnh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu sử dụng không đúng cách.