Nữ sinh Thanh Hóa được tăng 20,7 điểm sau phúc khảo, đỗ lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa công bố danh sách 48 bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được điều chỉnh điểm sau phúc khảo.

Trong đó, đáng chú ý là một nữ sinh dự thi vào lớp 10 công lập tại Thanh Hóa đã được điều chỉnh tăng 20,7 điểm sau phúc khảo, từ chỗ bị chấm 0 điểm cả ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh trở thành thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1.

Theo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2026, nữ sinh dự thi vào Trường THPT Nguyễn Thị Lợi ban đầu nhận điểm 0 ở cả ba môn thi. Với kết quả này, em bị điểm liệt và không trúng tuyển vào cả hai nguyện vọng đã đăng ký.

Sau khi có đơn phúc khảo, hội đồng thi tiến hành rà soát bài làm. Kết quả cho thấy điểm số của thí sinh được điều chỉnh lên 8 điểm môn Toán, 8,5 điểm môn Ngữ văn và 4,2 điểm môn Tiếng Anh, nâng tổng điểm thêm 20,7 điểm.

Với tổng điểm mới, nữ sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào nguyện vọng 1 là Trường THPT Nguyễn Thị Lợi, vượt gần 3 điểm so với mức điểm chuẩn 17,97.

Các thí sinh thi lớp tại Trường THPT chuyên Lam Sơn. Ảnh HDmnguồn danviet.vn

Thông tin trên danviet,vn, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân của sự việc là do đánh dấu nhầm thí sinh vắng thi trong quá trình làm thủ tục coi thi. Thực tế, thí sinh N.T.M.T dự thi đầy đủ cả ba môn, trong khi một thí sinh khác trong cùng phòng mới là người vắng thi.

Sau khi xác minh, Sở đã trả lại kết quả đúng cho thí sinh N.T.M.T, đồng thời hủy kết quả đã công bố đối với thí sinh thực tế vắng thi do bị nhầm lẫn trong quá trình đánh dấu.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, sau đợt phúc khảo năm nay có 15 bài thi được điều chỉnh tăng điểm. Trong đó, 3 bài thi thuộc trường hợp của thí sinh N.T.M.T do bị đánh dấu nhầm là vắng thi; 7 bài thi được điều chỉnh do cộng điểm nhầm ở lần chấm đầu và 5 bài thi do lên điểm nhầm trong quá trình nhập điểm.

Ngoài trường hợp của N.T.M.T, tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Lợi còn có hai thí sinh được điều chỉnh điểm sau phúc khảo do sai sót trong quá trình lên điểm. Cụ thể, thí sinh T.N.D được nâng điểm môn Toán từ 7 lên 7,75 điểm; thí sinh N.L.N được điều chỉnh điểm Tiếng Anh từ 4,6 lên 5,2 điểm.

Tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lam Sơn, thí sinh N.Q.A sau phúc khảo môn Lịch sử - Địa lý được điều chỉnh điểm từ 3,9 lên 6 điểm, đủ điều kiện trúng tuyển vào lớp chuyên Lịch sử.

Trong khi đó, tại Hội đồng thi Trường THPT Đông Sơn 1, một thí sinh được nâng điểm môn Tiếng Anh từ 7,2 lên 8,2 điểm sau khi phát hiện sai sót trong quá trình cộng điểm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Thanh Hóa diễn ra trong hai ngày 5 và 6/6, với hơn 51.000 thí sinh dự thi ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Sau khi hoàn tất công tác phúc khảo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã điều chỉnh kết quả đối với các trường hợp có sai sót, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát quy trình tổ chức kỳ thi, chấn chỉnh để tránh lặp lại những sự việc tương tự trong các kỳ thi tiếp theo.