Phương án tổ chức thi lại cho các thí sinh tại điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang

Hủy kết quả đợt 1 và tổ chức thi lại vào ngày 14-15/8

Theo thông tin công bố tại buổi họp báo ngày 5/8, Bộ GD&ĐT đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng báo cáo và xin chủ trương của cấp có thẩm quyền về phương án xử lý. Toàn bộ kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chính thức bị hủy bỏ, không được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp cũng như xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Kỳ thi lại cho các thí sinh tại điểm thi này sẽ được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/8/2026 theo đúng Quy chế thi hiện hành, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng. Dự kiến, kết quả thi lại sẽ được công bố vào ngày 19/8/2026. Ngay sau khi có điểm, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống để phục vụ công tác xét tuyển theo đúng các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký ban đầu.

Tổ chức thi lại là phương án phù hợp nhất

Phát biểu kết luận họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vụ việc “đặc biệt nghiêm trọng”, ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như uy tín của ngành giáo dục. Ông cũng thẳng thắn thừa nhận những sai phạm, tiêu cực xảy ra tại Tuyên Quang là điều rất buồn và đau xót. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây chỉ là vụ việc cá biệt, không thể phủ nhận nỗ lực của đa số các hội đồng thi trên cả nước. Việc điều tra xác định sai phạm tại Tuyên Quang mang tính chất tập thể, nghiêm trọng và liên quan đến toàn bộ 328 thí sinh, khiến điểm thi này không còn bảo đảm tính trung thực và khách quan.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, tổ chức thi lại là phương án phù hợp nhất

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ: Bộ GD&ĐT cũng tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu Quốc hội, nhà giáo, cán bộ quản lý, phụ huynh và các cơ quan báo chí trước khi đề xuất phương án xử lý.

Các phương án được xem xét trên ba nguyên tắc: thượng tôn pháp luật; phân hóa rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh và sự công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng.

"Không có phương án nào là toàn diện tuyệt đối. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố, từ cơ sở pháp lý, quyền lợi của thí sinh đến yêu cầu giữ vững kỷ cương và uy tín của kỳ thi, Bộ GD&ĐT xác định tổ chức thi lại là phương án phù hợp nhất", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định việc thi lại là biện pháp khắc phục hậu quả nhằm xác định đúng năng lực thực chất của học sinh, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã thực hiện hành vi gian lận.

Đặc biệt lưu tâm đến khía cạnh tâm lý của học sinh, Thứ trưởng cho biết qua điều tra bước đầu, một số em đã dũng cảm thừa nhận sai phạm. Dưới góc độ nhân văn và khoa học giáo dục, cả 328 học sinh đều chịu tác động lớn, trong đó áp lực tâm lý khi phải thi lại còn nặng nề hơn nhiều so với lợi thế về mặt thời gian ôn tập. Bộ GD&ĐT đã đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cường động viên, hỗ trợ tâm lý, bảo đảm danh tính và quyền lợi chính đáng cho các em. Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh mọi giải pháp xử lý đều phải hướng đến lợi ích của người học và bảo đảm tính công bằng.

Liên quan đến băn khoăn về công tác ra đề thi lại, Thứ trưởng khẳng định nguyên tắc cao nhất là tuân thủ nghiêm quy chế và bảo mật tuyệt đối. Ban ra đề đã bổ sung các chuyên gia khảo thí để cân bằng độ khó giữa hai đợt thi, bảo đảm không thách đố nhưng cũng không dễ dãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh thể hiện đúng năng lực.

Bảo đảm tối đa quyền lợi tuyển sinh đại học cho thí sinh

Giải đáp thắc mắc về công tác tuyển sinh đại học cho 328 thí sinh liên quan, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), làm rõ sự tách biệt giữa công tác thi và công tác xét tuyển. Sau khi hủy kết quả thi đợt 1, Bộ đã chuyển trạng thái của 328 thí sinh sang mức "chưa đủ điều kiện xét lọc ảo" trong giai đoạn từ ngày 4 đến 10/8/2026.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng thông tin tại họp báo.

Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ của các em vẫn được lưu giữ trên hệ thống. Sau khi có kết quả thi lại, thí sinh đạt điểm trúng tuyển vẫn sẽ được xét tuyển bình thường theo đúng nguyện vọng đã đăng ký, kể cả ở các ngành có điểm chuẩn cao.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo khẳng định việc xét tuyển riêng cho nhóm thí sinh này sau khi có điểm thi lại hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu hay quyền lợi của các thí sinh khác trên cả nước, do các trường đại học đều đã tính toán biên độ dao động chỉ tiêu nhập học.

Khởi tố 29 bị can, xử lý nghiêm không có vùng cấm

Thông tin thêm về tiến trình điều tra, Đại tá Vũ Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an), cho biết lực lượng công an đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh trong khoảng một tháng để kịp thời phục vụ việc giải quyết quyền lợi cho thí sinh. Kết quả điều tra bước đầu xác định sai phạm xảy ra đối với tập thể Hội đồng thi tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học phát biểu tại buổi họp báo.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 29 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trong đó có Hiệu trưởng và Trưởng điểm thi. Đại tá Vũ Tuấn Hưng cho hay quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do sai phạm có tổ chức, số lượng người liên quan lớn và nhận thức pháp luật của một số thí sinh còn hạn chế. Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra mở rộng trên tinh thần xử lý nghiêm minh, dứt điểm, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nếu phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm sẽ tiếp tục khởi tố theo quy định.

Phân biệt rõ bản chất xử lý giữa Tuyên Quang và Quảng Trị

Trả lời câu hỏi của báo chí về sự khác biệt trong cách xử lý vi phạm giữa Tuyên Quang và Quảng Trị, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), giải thích hai vụ việc có bản chất pháp lý hoàn toàn khác nhau. Tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã cá thể hóa được hành vi vi phạm của từng cá nhân nên áp dụng xử lý kỷ luật trực tiếp theo Điều 57 Quy chế thi. Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, làm mất tính tin cậy của toàn bộ kết quả, do đó Bộ GD&ĐT căn cứ Điều 2, Điều 7 và Điều 59 Quy chế thi để quyết định hủy kết quả và tổ chức thi lại.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) trả lời báo chí về sự khác biệt trong cách xử lý vi phạm giữa Tuyên Quang và Quảng Trị

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và địa phương để theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi lại, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời tiếp tục xem xét xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm kể cả trường hợp thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp hoặc đang theo học đại học.

Vụ án đang trong quá trình điều tra, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.