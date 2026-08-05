Lào Cai kịp thời cứu người đàn ông đi xe máy bị lũ cuốn

Ngày 5/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trong ngày 4/8, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã Xuân Ái xảy ra lũ ống tại một số tuyến suối. Khoảng 12h30 ngày 4/8, anh N.T.S. (SN 1986, ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy đi qua ngầm tràn thuộc thôn Quyết Tiến thì không may bị nước lũ cuốn trôi.

Anh S. được cứu giúp kịp thời và tài sản được tìm thấy.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Ái phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thôn Quyết Tiến và Tổ xung kích tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn có mặt tại hiện trường, kịp thời đưa anh S. đến nơi an toàn và triển khai tìm kiếm chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi.

Sau gần 4 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 1km và bàn giao lại cho anh S..

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: CSGT Lào Cai hỗ trợ người dân vượt qua nước lũ. Nguồn: CA Lào Cai.