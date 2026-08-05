Iran và Oman tiến gần thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz

AP dẫn lời hai quan chức khu vực cho biết, thỏa thuận mới đang được đề xuất này quy định các tàu sẽ đi vào Vịnh Ba Tư qua tuyến đường do Iran kiểm soát và đi ra qua tuyến đường do Oman quản lý.

Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào dường như đều phụ thuộc vào việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây luôn bác bỏ mọi thỏa thuận trao cho Iran quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Quan chức Mỹ lạc quan về thỏa thuận mở lại eo biển

Các quan chức cấp cao của Mỹ ngày 4/8 thể hiện thái độ lạc quan cho rằng, một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz có thể sớm đạt được. Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy quan trọng, nơi 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới đi qua trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman, "nhưng chưa đạt được kết quả cuối cùng".

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng "có khả năng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận hôm nay hoặc ngày mai để mở eo biển và tiến tới một lập trường bình thường hóa hơn trong cuộc xung đột này".

Khi được hỏi liệu việc di chuyển qua eo biển có phải trả phí hay không, Bộ trưởng Bessent đáp lại: "Tôi nghĩ đó sẽ là quyền tự do đi lại".

Một số tàu neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cho biết, ông cũng đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/8 khi quốc gia này đang cố gắng làm trung gian hòa giải để giải quyết cuộc chiến.

Văn phòng của ông Al Thani cho biết trong một tuyên bố rằng trong cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận về các cách thức thu hẹp khoảng cách “theo hướng tăng cường triển vọng đạt được một giải pháp ngoại giao bền vững cho cuộc khủng hoảng”.

Vụ tấn công tàu tiếp diễn ở eo biển Hormuz và Biển Đỏ

Theo Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh, một tàu chở hàng báo cáo bị "trúng một vật thể lạ" khi đang đi qua eo biển Hormuz.

Trung tâm này cho biết, vụ tấn công được báo cáo đã làm hư hại con tàu vào khoảng 2h sáng giờ địa phương khi con tàu đang ở cách Al Khasab, một thành phố cảng ở Oman, khoảng 37 km về phía đông bắc.

Hiện chưa rõ con tàu mang quốc kỳ nào hoặc có chở hàng hay không, nhưng công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh cho biết con tàu đã bị hư hại.

Khói bốc lên từ một vụ nổ ở phía xa ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 13/7/2026. Ảnh: Razieh Poudat/ISNA/AP.

Trong những tuần gần đây, Iran liên tục tấn công các tàu sử dụng tuyến đường qua eo biển gần Oman. Tuyến đường này do quân đội Mỹ giám sát và nhằm mục đích tránh sự kiểm soát của Tehran.

Trong khi đó, trên Biển Đỏ, một tàu thương mại mang cờ Ấn Độ đã bị chìm ngoài khơi Yemen sau khi bị một chiếc thuyền chở đầy chất nổ tấn công, theo thông báo của chính quyền Yemen và Ấn Độ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen đã giải cứu thủy thủ đoàn, trong đó có 13 người Ấn Độ và 1 người Yemen.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên án vụ tấn công. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm nhưng lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn trước đó nhiều lần tấn công các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ.

Houthi lại tấn công sân bay ở Ả Rập Xê Út

Tại Yemen, Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ngày 4/8 tuyên bố máy bay không người lái đã tấn công một “mục tiêu nhạy cảm” tại sân bay ở thành phố Najran (Ả Rập Xê Út), nhưng không đưa ra bằng chứng nào.

Ông cho biết cuộc tấn công là để đáp trả việc Ả Rập Xê Út xâm phạm không phận Yemen ở các tỉnh Saada và Hajjah. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Ả Rập Xê Út.

Gần đây, lực lượng Houthi đưa ra lệnh cấm các tàu vận tải có liên hệ với Ả Rập Xê Út đi qua eo biển Bab el-Mandeb dẫn ra Biển Đỏ, khiến căng thẳng leo thang.

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