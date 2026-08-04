Để xảy ra lạm thu, Hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1472/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ảnh minh họa. Nguồn: QĐND.

Kế hoạch nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, nâng cao quyết tâm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới, bảo đảm lễ khai giảng thực sự trở thành ngày hội của học sinh và giáo viên, diễn ra trang trọng, thiết thực, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa hoặc cơ sở vật chất trường học không bảo đảm an toàn.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá phát triển giáo dục theo Nghị quyết số 71-NQ/TW, với yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục", gắn với đổi mới thể chế và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, đào tạo.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT được giao rà soát, chuẩn bị kỹ phương án tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền vào ngày 5/9/2026.

Bộ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương kiểm tra toàn diện điều kiện học tập của học sinh, từ phòng học, phòng học bộ môn, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu đến điện, nước sạch, nhà vệ sinh, internet và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học. Đồng thời, rà soát học sinh có nguy cơ bỏ học để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Các địa phương được khuyến khích chủ động sử dụng ngân sách và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, khu công nghiệp và khu chế xuất. Trọng tâm là hỗ trợ bữa ăn trưa, bữa ăn bán trú, thiết bị học tập, đồ dùng học tập và phương tiện đi lại cho học sinh nhằm bảo đảm không có học sinh nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh kinh tế.

Bộ GD&ĐT tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định về trường chuẩn quốc gia; nghiên cứu cơ chế thí điểm nhiều mô hình quản trị đối với trường công và trường tư; rà soát việc tinh giản biên chế quản lý để tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Việc sắp xếp trường học phải dựa trên đánh giá đầy đủ về điều kiện địa lý, giao thông, quy mô học sinh, giáo viên và chất lượng giáo dục.

Bộ cũng được giao rà soát tiêu chuẩn giáo viên, phòng học phù hợp với từng vùng miền; hoàn thiện quy hoạch các mô hình trường học mới; phối hợp xây dựng đúng tiến độ hệ thống trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới đất liền, đáp ứng đồng thời mục tiêu giáo dục, an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phối hợp với Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương tổng rà soát tình trạng thừa, thiếu giáo viên sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế.

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án cải cách chính sách tiền lương để sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bảng lương sự nghiệp. Cùng với đó là nghiên cứu cơ chế đặc thù thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu và xây dựng chính sách khuyến khích giáo viên giỏi, sinh viên xuất sắc công tác tại vùng nông thôn, miền núi, vùng khó khăn.

Bộ GD&ĐT được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra việc công khai các khoản thu trong nhà trường; chấn chỉnh tình trạng tiêu cực trong tuyển sinh, dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đồng thời thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với các địa phương, Chính phủ yêu cầu tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị năm học mới, bảo đảm đủ trường lớp, sách giáo khoa, thiết bị dạy học và an toàn công trình trường học. Các tỉnh, thành phố cũng được giao chủ động rà soát trụ sở, nhà công vụ dôi dư để chuyển đổi công năng thành cơ sở giáo dục hoặc y tế khi đủ điều kiện.

Đáng chú ý, các địa phương phải chỉ đạo các cơ sở giáo dục không ban hành thêm các loại hồ sơ, báo cáo ngoài quy định; đẩy mạnh chuyển đổi số theo nguyên tắc "mỗi dữ liệu chỉ nhập một lần, sử dụng nhiều lần", liên thông dữ liệu giữa các hệ thống nhằm giảm tối đa công việc hành chính cho giáo viên. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị để phát sinh hồ sơ, báo cáo trái quy định sẽ phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, các địa phương phải rà soát tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo từng cấp học, môn học để điều động, biệt phái và tuyển dụng kịp thời.

Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra các trường học có nguy cơ cao về bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử; công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm trái quy định. Trường học để xảy ra lạm thu hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định thì hiệu trưởng và người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp phải chịu trách nhiệm, đồng thời các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

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