Vụ Mr Pips: Hé lộ bảng thưởng tiền tỷ của đường dây lừa đảo 1.600 tỷ

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu không chỉ vận hành theo mô hình doanh nghiệp với hàng chục văn phòng trên cả nước, mà còn xây dựng cơ chế trả thưởng theo doanh số để khuyến khích nhân viên dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền. Có người nhận tới gần 6,3 tỷ đồng tiền thưởng từ hoạt động bị cáo buộc là lừa đảo.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Các bị can bị truy tố về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế. Trong đó, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người sau đó thống nhất xây dựng các trang web kết nối với nền tảng MT4, MT5, được giới thiệu là sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những website này có tên gọi gần giống các sàn giao dịch nổi tiếng trên thế giới nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư. Tuy nhiên, VKSND xác định toàn bộ hệ thống đều được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường quốc tế. Mọi giao dịch thực chất diễn ra giữa khách hàng và tài khoản quản trị của chủ sàn. Khi nhà đầu tư thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về chủ sàn.

Sau khi được Uran hướng dẫn mô hình vận hành, Nam cùng đồng phạm thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và mở rộng hệ thống trên phạm vi cả nước. Đến cuối năm 2019, nhóm này đã thành lập 81 công ty, sử dụng 31 pháp nhân để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Bình Dương.

Cứ mỗi 100 triệu đồng nhà đầu tư nạp vào hệ thống lừa đảo của Mr Pips, quản lý được thưởng khoảng 4 triệu đồng. Ảnh: Cắt màn hình VTV1.

Cơ quan tố tụng xác định đường dây đã tạo lập 36 website giao dịch giả mạo. Bộ phận kỹ thuật đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, trong khi các văn phòng tại Việt Nam đảm nhận việc tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

Theo cáo trạng, nhân viên của đường dây phần lớn không có chuyên môn về tài chính, chứng khoán, cũng không có chứng chỉ hành nghề môi giới. Họ chỉ được đào tạo theo kịch bản có sẵn để gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Zoiper, giới thiệu các sàn giao dịch quốc tế uy tín, cam kết có chuyên gia hỗ trợ và khả năng sinh lời cao nhằm lôi kéo khách mở tài khoản, nạp tiền.

Để tạo lòng tin, các đối tượng cho nhà đầu tư thắng một số lệnh nhỏ và cho phép rút tiền ở giai đoạn đầu. Khi khách hàng tin tưởng, thông tin sẽ được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng, còn gọi là bộ phận "Ret".

Những người này tự xưng là chuyên gia đầu tư, tư vấn theo hình thức "1-1", liên tục thuyết phục khách nạp thêm tiền, đặt nhiều lệnh giao dịch hoặc can thiệp khiến tài khoản thua lỗ nhằm chiếm đoạt số tiền đã nạp.

Đáng chú ý, theo cáo trạng, đường dây áp dụng cơ chế thưởng theo doanh số rất cụ thể. Cứ mỗi 100 triệu đồng nhà đầu tư nạp vào hệ thống, quản lý được thưởng khoảng 4 triệu đồng.

Nhân viên kinh doanh được hưởng từ 1% đến 4% số tiền khách hàng nạp lần đầu, trong khi nhân viên chăm sóc khách hàng được thưởng từ 1% đến 5% trên doanh số, tính theo tổng số tiền khách nạp sau khi trừ số tiền đã rút.

Trong số các bị can, Nguyễn Quang Độ, quản lý một văn phòng tại Hà Nội, được xác định là người nhận khoản thưởng lớn nhất. Theo cáo trạng, Độ hưởng tổng cộng gần 6,9 tỷ đồng, gồm hơn 585 triệu đồng tiền lương và gần 6,3 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với khoảng 157 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển vào hệ thống.

Lê Tiến Đạt, quản lý văn phòng trên phố Nguyễn Hoàng, được hưởng hơn 4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 100 tỷ đồng các bị hại đã nạp.

Nguyễn Hữu Tùng, quản lý văn phòng trên phố Duy Tân, nhận hơn 3,4 tỷ đồng tiền thưởng, gắn với hơn 86 tỷ đồng tiền của các bị hại.

Hoàng Văn Đạt, trưởng phòng thuộc văn phòng do Đinh Thị Thảo quản lý, hưởng gần 3,8 tỷ đồng, gồm hơn 400 triệu đồng tiền lương và gần 3,4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 85 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển vào đầu tư.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Thảo được thưởng hơn 2,6 tỷ đồng, tương ứng gần 69 tỷ đồng của các bị hại.

Ngoài ra, Triệu Tài Sư và Phạm Tiến Dũng cùng được thưởng hơn 2,6 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 65 tỷ đồng tiền đầu tư của các bị hại.

Nguyễn Văn Tấn nhận hơn 2,4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 61 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển.

Phạm Đình Tuấn hưởng gần 2,9 tỷ đồng, trong đó gần 500 triệu đồng tiền lương và gần 2,4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 59 tỷ đồng của các bị hại.

Lưu Việt Tuấn được thưởng hơn 2,3 tỷ đồng, tương ứng gần 58 tỷ đồng tiền đầu tư của các bị hại.

Bàn Tòn Chày, Nguyễn Quang Trung và Vũ Thế Anh đều được xác định nhận trên 2 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với số tiền các bị hại đã nạp dao động từ 50-51,5 tỷ đồng.

Riêng Nguyễn Mạnh Dũng, quản lý một văn phòng trong hệ thống, được hưởng tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng, gồm hơn 2,2 tỷ đồng tiền lương và gần 2 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 50 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển vào đầu tư.

Theo cáo trạng, toàn bộ cơ chế trả lương, thưởng được xây dựng dựa trên số tiền nhà đầu tư nạp vào các sàn giao dịch giả mạo. Người lôi kéo được càng nhiều khách hàng hoặc khiến khách tiếp tục chuyển thêm tiền thì mức thưởng càng lớn.