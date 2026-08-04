Hôm nay, Quốc hội bàn về Nghị quyết quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng

Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 4/8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra đối với hai dự án luật gồm: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Quốc hội tiếp tục thảo luận các nội dung quan trọng.

Sau phiên họp toàn thể, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về ba nội dung: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; và Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về ba dự án, gồm: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; và Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.