Chiêu chiếm quyền iPhone không cần đánh cắp máy, nhiều người vẫn sập bẫy

Một bài đăng của một phụ huynh trên Facebook về việc "con mượn máy chơi game, mẹ mất luôn điện thoại" đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Điều đáng nói, chiếc iPhone không bị đánh cắp hay thất lạc mà bị các đối tượng lừa đảo chiếm quyền kiểm soát sau khi đứa trẻ làm theo hướng dẫn đăng nhập một tài khoản iCloud lạ để nhận quà trong game.

Chỉ vài phút làm theo hướng dẫn của người lạ, chiếc iPhone đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát. (Nguồn: MXH)

Theo nội dung bài đăng, con trai của người phụ huynh đã mượn điện thoại để chơi game. Trong quá trình này, cháu được hướng dẫn đăng xuất tài khoản Apple ID (iCloud) trên thiết bị rồi đăng nhập một tài khoản khác để "nhận quà" hoặc "lấy mã". Ngay sau đó, chiếc iPhone bị khóa và hiển thị thông báo thiết bị đã được liên kết với một tài khoản iCloud khác. Khi mang máy đi kiểm tra, chủ nhân được cho biết thiết bị đã bị kích hoạt khóa (Activation Lock), việc lấy lại quyền sử dụng sẽ rất khó khăn.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Nhiều người dùng cho biết từng gặp hoặc biết đến các trường hợp tương tự khi bị dụ đăng nhập tài khoản iCloud của người lạ để nhận vật phẩm trong game, cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện các thao tác khác, trước khi bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị và yêu cầu trả tiền để mở khóa.

Thực tế, đây không phải thủ đoạn mới. Trước đó, ngày 17/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng thuộc hai nhóm chuyên sử dụng tài khoản iCloud để chiếm quyền kiểm soát điện thoại iPhone nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng lợi dụng trò chơi Free Fire để tiếp cận người chơi, sau đó mời gọi "cày thuê", hứa hẹn trả công hoặc tặng vật phẩm trong game. Khi nạn nhân đồng ý, chúng yêu cầu đăng nhập tài khoản iCloud do mình cung cấp với lý do liên kết tài khoản game. Ngay sau khi đăng nhập, các đối tượng lập tức chiếm quyền quản lý thiết bị, khóa iPhone từ xa rồi liên hệ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền chuộc. Từ tháng 2/2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này được xác định đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Không chỉ lợi dụng người chơi game, thời gian gần đây còn xuất hiện biến tướng khác là rao bán các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video với giá rẻ trên mạng xã hội. Sau khi người mua đồng ý, các đối tượng yêu cầu đăng xuất Apple ID cá nhân rồi đăng nhập tài khoản do chúng cung cấp để cài đặt ứng dụng. Chỉ sau vài thao tác, thiết bị bị khóa từ xa và nạn nhân bị yêu cầu chuyển tiền để lấy lại quyền sử dụng.

Một thao tác đăng nhập tưởng chừng vô hại lại khiến chủ nhân mất quyền sử dụng chiếc iPhone.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng nhập tài khoản iCloud, email hoặc bất kỳ tài khoản nào do người lạ cung cấp lên thiết bị cá nhân. Đồng thời, cần cảnh giác với các lời mời "cày thuê game", nhận vật phẩm miễn phí, mua ứng dụng giá rẻ hoặc các hình thức trao đổi trên mạng xã hội có yêu cầu thay đổi tài khoản Apple ID.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, phụ huynh nên hướng dẫn con nhận biết các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, không tự ý đăng xuất Apple ID hoặc đăng nhập tài khoản lạ trên điện thoại. Đây là bước quan trọng giúp hạn chế nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Ngoài ra, người dùng iPhone nên kích hoạt tính năng Stolen Device Protection (Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp) trong phần Cài đặt > Face ID & Mật mã và chuyển tùy chọn từ "Away from Familiar Locations" sang "Always". Khi được bật ở chế độ này, các thao tác như đăng xuất Apple ID, thay đổi mật khẩu tài khoản hoặc tắt tính năng Find My đều phải xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID, giúp tăng thêm một lớp bảo vệ nếu thiết bị rơi vào tay người khác.