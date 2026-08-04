Chủ tịch Quốc hội ký ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự

Theo đó, tại Nghị quyết số 321/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Lê Quang Tùng thôi giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Cần Thơ.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Quochoi.vn.

Tại Nghị quyết số 323/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Cần Thơ đối với ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ĐBQH TP. Cần Thơ khóa XVI.

Tại Nghị quyết số 312/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

Tại Nghị quyết số 378/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4, ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.