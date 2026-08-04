Xem xét sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng

Sáng 4/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Việc sửa đổi, bổ sung các luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Thể chế hóa chủ trương của Đảng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Trình bày Tờ trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, việc sửa đổi luật nhằm bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các quan điểm của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Đại tướng Phan Văn Giang.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tập trung vào những nội dung thực sự cần thiết, cấp bách; đồng thời sửa đổi các nội dung mang tính kỹ thuật nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật khi các văn bản được ban hành theo cơ chế ủy quyền lập pháp hết hiệu lực.

Dự thảo Luật gồm 10 điều, sửa đổi, bổ sung các quy định của 9 luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc phòng liên quan đến phòng thủ khu vực; sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chức vụ cán bộ của Chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; bổ nhiệm chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên.

Dự thảo cũng sửa đổi Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng về giải ngạch quân nhân chuyên nghiệp dự bị; sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự liên quan đến xử lý hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hành vi bị nghiêm cấm trong gian dối khám sức khỏe quân sự; giải ngạch dự bị; tổ chức giao công dân nhập ngũ; bàn giao hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi quy định về xây dựng phòng thủ khu vực trong nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng phù hợp với việc giải thể Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; sửa đổi Luật Phòng không nhân dân theo hướng điều chỉnh các quy định về phòng thủ khu vực, chuyển một số thẩm quyền từ Bộ Công Thương sang UBND cấp tỉnh, cắt giảm thủ tục hành chính và bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 11.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Lực lượng dự bị động viên; sửa đổi khoản 4 Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự về phòng thủ khu vực; đồng thời sửa đổi Luật Dân quân tự vệ theo hướng quy định Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định bảo đảm thống nhất, khả thi

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban nhất trí với sự cần thiết và mục đích xây dựng Luật, đồng thời cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật.

Các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận.

Theo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, nội dung dự án Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan.

Ủy ban đánh giá hồ sơ dự án Luật được Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ thành phần theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nhiều tài liệu được chuẩn bị công phu, bảo đảm chất lượng và đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Đối với Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Nghĩa vụ quân sự, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu quy định về "Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã" để bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tính khả thi; đồng thời tiếp tục rà soát, phân định rõ trách nhiệm giữa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong từng khâu của quy trình tuyển quân, bảo đảm rõ chủ thể, rõ trách nhiệm, không chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Đối với Luật Phòng không nhân dân, Thường trực Ủy ban nhất trí với việc chuyển thẩm quyền từ Bộ Công Thương sang UBND cấp tỉnh nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định của dự thảo Luật và các văn bản pháp luật liên quan để bảo đảm tính thống nhất, khả thi và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với Luật Dân quân tự vệ, Ủy ban cơ bản nhất trí với dự thảo Luật, song đề nghị Chính phủ cân nhắc quy định theo hướng chỉ quy định chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là chức vụ cơ bản của sĩ quan và do sĩ quan chính quy đảm nhiệm, không quy định chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nhằm bảo đảm cơ cấu các vị trí, chức vụ cơ bản của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Đồng thời, đề nghị rà soát, bổ sung các quy định về nhiệm vụ quản lý lực lượng tự vệ của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, vốn trước đây thuộc cấp huyện quản lý, nhằm bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ và không bỏ sót nhiệm vụ.