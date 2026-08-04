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[INFOGRAPHIC] Hành vi gây rối trật tự ở cảng hàng không bị xử lý ra sao?

Thiên Anh

Cảng hàng không là khu vực đặc thù đòi hỏi sự an toàn và kỷ luật ở mức cao nhất. Sân bay không phải là nơi để "thử thách" sự nghiêm minh của pháp luật.

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