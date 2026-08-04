[INFOGRAPHIC] Hành vi gây rối trật tự ở cảng hàng không bị xử lý ra sao?

Phát huy vai trò của các hội quần chúng xây dựng đất nước bền vững Bộ Chính trị đề cao vai trò của các hội quần chúng trong phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả hoạt động và tổ chức phù hợp yêu cầu mới.

Bộ Chính trị: Đẩy mạnh thu hút nhân tài là người Việt Nam ở nước ngoài Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Xác định thủ phạm ném đá làm vỡ kính ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Công an Hải Phòng đã xác định N. V. H là người ném đá gây vỡ kính xe ô tô trên cao tốc, đang tiến hành điều tra.

Sau sắp xếp trường học, Hà Tĩnh còn 290 cơ sở giáo dục công lập Đối với các cán bộ quản lý, nhân viên bị dôi dư sau sắp xếp, Hà Tĩnh sẽ điều chuyển, bố trí lại, chuyển sang giảng dạy hoặc giải quyết chế độ theo quy định.

Quốc gia ít dân thứ ba thế giới vừa đổi tên Quốc đảo Nauru ở Thái Bình Dương đã đổi tên thành Cộng hòa Naoero.

Phạt đến 26 triệu đồng tài xế ô tô ngụy trang biển số bằng bảng 'Xe tang lễ' Cố tình gắn bảng "Xe tang lễ" đè lên biển số để né giám sát, một tài xế tại Hưng Yên đã bị CSGT xử lý nghiêm với mức phạt tối đa 26 triệu đồng.

Trẻ bị chó mẹ tấn công gây thương tích nặng mặt và mắt tại Sơn La Một bé bị chó mẹ tấn công gây thương tích nặng vùng mặt, mắt, cần phẫu thuật và điều trị khẩn cấp tại bệnh viện Sơn La. Cảnh báo phòng tránh nguy cơ.

Nguy cơ lớn từ thuốc lá điện tử chứa ma túy lậu bị phát hiện Vụ triệt phá tại TP HCM cảnh báo về sự trà trộn ma túy vào Pod Chill, gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và pháp lý cho người dùng, đặc biệt giới trẻ.

Chiêu chiếm quyền iPhone không cần đánh cắp máy, nhiều người vẫn sập bẫy Một phụ huynh chia sẻ con mượn iPhone chơi game rồi đăng nhập iCloud lạ khiến máy bị khóa. Thủ đoạn chiếm quyền thiết bị tiếp tục được cảnh báo.