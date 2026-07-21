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[INFOGRAPHIC] 5 điều người dân cần biết khi đăng ký cư trú tại Hà Nội

Thiên Anh

Đăng ký thường trú, tạm trú đúng thời hạn, khai báo lưu trú đầy đủ và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ sẽ giúp người dân tránh bị xử phạt theo quy định.

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