[INFOGRAPHIC] 5 điều người dân cần biết khi đăng ký cư trú tại Hà Nội

Lật phà chở hơn 130 người ngoài khơi Guyana, nhiều nạn nhân mất tích Một chiếc phà chở 133 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bị lật ngoài khơi Guyana. Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ đang được tiến hành.

Động đất mạnh ở Peru, nhiều người thương vong Một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter với tâm chấn gần thành phố Sicaya, Peru, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

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