MTTQ Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng giúp Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 21/7, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao số tiền hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao số tiền hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Số tiền trên chính là tình cảm, là tấm lòng của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; Các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; Các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cùng phát huy truyền thống nhân ái, chung tay ủng hộ.

Cùng với các nguồn hỗ trợ khác do Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu vận động sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch để hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích, bị thương; hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng, phải sơ tán, di dời và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, sinh kế, sớm tái thiết cuộc sống.

Trước đó, từ đêm 15/7 đến ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, một số trạm đo được lượng mưa rất lớn như Pắc Ta (397mm), Hua Bum (389mm). Đặc biệt, tính từ đầu tháng 7, có nơi lượng mưa cục bộ đã vượt ngưỡng 900mm.

Báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu cho biết, trận lũ quét xảy ra hôm 17/7 tại xã Mường Than đã ảnh hưởng tới 899 hộ dân với 4.263 nhân khẩu, khiến 6 người chết, 2 người mất tích và 8 người bị thương; 200 hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng; 300 ha hoa màu bị hư hại; nhiều tuyến đường bị hư hỏng... Ước thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than khoảng trên 250 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 15h00 ngày 20/7, mưa lũ kéo dài tại tỉnh Lai Châu đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 270 tỷ đồng.

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