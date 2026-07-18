Lai Châu cứu sống 4 người giữa lũ dữ, thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Giải cứu an toàn 4 người dân giữa dòng lũ dữ

Sáng 18/7, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu đã tiếp cận, giải cứu thành công 4 người dân bị mắc kẹt do lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, ngay từ sáng sớm, các tổ công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tăng cường quân số, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực bị cô lập.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, tình trạng lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra, gây chia cắt và cô lập. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Tại xã Mường Than, bất chấp dòng nước chảy xiết và địa hình bị chia cắt, các cán bộ, chiến sĩ đã vượt lũ để tiếp cận vị trí các nạn nhân. Sau quá trình ứng cứu khẩn trương, cả 4 người đều được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, sức khỏe ổn định và bảo đảm an toàn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số tại hiện trường, tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Lũ quét khiến 4 người thiệt mạng, nhiều bản làng bị cô lập

Cũng trong sáng 18/7, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Mường Than.

Theo Công an xã Mường Than, đến 9 giờ cùng ngày, một trong ba nạn nhân được xác định là cháu Bàn Thị L. (SN 2016, trú bản Nậm Sáng). Hai nạn nhân còn lại đang được cơ quan chức năng xác minh danh tính.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ tại xã Mường Than đã làm 4 người tử vong, 3 người mất tích và 2 người bị thương.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng Đoàn công tác của tỉnh chỉ đạo khác phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Theo thống kê ban đầu, thiên tai đã cuốn trôi hoàn toàn 13 ngôi nhà, nhiều căn khác bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, 13 hộ với 74 nhân khẩu tại các bản Sắp Ngụa và Đội 9 đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, cần tiếp tục theo dõi và di dời khẩn cấp.

Mưa lũ cũng khiến 7 bản gồm Khoang, Vè, Hát Nam, Mường Mít, Chít, Nậm Sáng và Sắp Ngụa với hơn 880 hộ, trên 4.600 nhân khẩu bị cô lập.

Bên cạnh đó, 80 hộ dân với 385 nhân khẩu ở các bản Noong Thăng, Nậm Ngùa, Nà Phái, Nà Xa, Nậm Sáng, Sam Sẩu, Nậm Vai và Chít đã phải sơ tán đến nơi an toàn hoặc ở nhờ do nhà cửa không còn bảo đảm.

Huy động hàng trăm người khắc phục hậu quả

Mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét tại các bản Chít, Che Bó, Nậm Sáng, Sắp Ngụa và Ngà Phát, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng giao thông.

Quốc lộ 32 đoạn qua bản Che Bó và bản Chít bị đất đá, bùn cùng cây cối vùi lấp trên chiều dài khoảng 800 m, khiến giao thông tê liệt. Quốc lộ 279 qua bản Sắp Ngụa bị ngập sâu khoảng 50 m, trong khi tuyến đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít sạt lở khoảng 300 m, các phương tiện chưa thể lưu thông.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu đã tiếp cận và giải cứu an toàn 4 người dân bị mắc kẹt do lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Khoảng 20 cột điện bị đổ gây mất điện trên diện rộng. Gần 200 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp bởi đất đá và cát.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh Lai Châu đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng đông đảo người dân tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an từ tỉnh và các xã lân cận được tăng cường đến hiện trường, phối hợp cùng khoảng 500 người và nhiều phương tiện chuyên dụng, gồm 6 máy xúc, 3 máy xúc lật và 8 ô tô, tập trung tìm kiếm người mất tích, thông tuyến giao thông và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.