Dừng đặt lịch đăng kiểm qua ứng dụng TTDK

Ngày 17/7, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đã chính thức chấm dứt hợp tác với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm TTDK kể từ ngày 14/7, sau khi hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Chuyển đổi dữ liệu Sa Mộc - đơn vị phát triển và vận hành ứng dụng - hết hiệu lực.

Ảnh minh hoạ.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện năng lực phục vụ của hệ thống các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp, không còn xảy ra tình trạng quá tải như trước.

Vì vậy, chủ phương tiện có nhu cầu kiểm định có thể đưa xe trực tiếp đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào trên toàn quốc để thực hiện kiểm định mà không cần đăng ký hoặc đặt lịch thông qua ứng dụng TTDK, cũng như không cần thực hiện theo các hướng dẫn, gợi ý trên ứng dụng này.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đang xây dựng một ứng dụng trực tuyến mới nhằm tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng kiểm và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, ứng dụng mới sẽ hỗ trợ đăng ký kiểm định phương tiện trực tuyến, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích và dịch vụ khác, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện kiểm định xe cơ giới.

Trong thời gian chờ ứng dụng mới được đưa vào vận hành, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân thực hiện kiểm định theo hình thức trực tiếp tại các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc để bảo đảm thuận tiện và đúng quy định.

Cơ quan này cũng cho biết sẽ thông báo công khai trên các kênh thông tin chính thức ngay sau khi ứng dụng mới chính thức đi vào hoạt động để người dân biết và sử dụng.