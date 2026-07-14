Bổ nhiệm hai Thứ trưởng mới tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng 14/7, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo đó, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đình Nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bổ nhiệm đồng chí Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chúc mừng hai tân Thứ trưởng Bộ GDĐT. Ảnh giaoduc.net.vn

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chúc mừng 2 tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời khẳng định việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Bộ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngành Giáo dục đang bước vào giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện, trước yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng, giáo dục và đào tạo đang chuyển mạnh từ giai đoạn xây dựng chủ trương sang tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ để tạo ra những kết quả thực chất. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể trong từng nhà trường, đối với đội ngũ nhà giáo và người học. Vì vậy, việc bổ sung hai Thứ trưởng sẽ góp phần tăng cường năng lực tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đánh giá về 2 đồng chí vừa được bổ nhiệm, Phó Thủ tướng cho biết cả hai đều trưởng thành từ ngành Giáo dục, có quá trình công tác phong phú, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn, tư duy đổi mới và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là những điều kiện thuận lợi để cùng tập thể lãnh đạo Bộ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ lớn của ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên đã kinh qua nhiều cương vị công tác và có quá trình tích lũy kinh nghiệm quý báu từ Trung ương đến địa phương; từ Văn phòng Chính phủ, Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội và tỉnh Tây Ninh; từ môi trường giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo đến quản lý Nhà nước; am hiểu sâu sắc về pháp luật, xây dựng chính sách và quản trị đại học.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng trưởng thành từ giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nhiều năm là lãnh đạo các cục, vụ của Bộ GD&ĐT: Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin. Đồng chí có thế mạnh nổi bật về hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo cùng nhiều lĩnh vực khác.

Thay mặt 2 tân Thứ trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên bày tỏ vinh dự và xúc động khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với mỗi cá nhân.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ và sự phân công của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, chung sức triển khai hiệu quả các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.