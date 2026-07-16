Hà Nội nâng cao quản lý an toàn thực phẩm trong trường học

Ngày 15/7/2026, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026). Phiên chất vấn đi thẳng vào những vấn đề "nóng" trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và hạ tầng đô thị.

Trong đó, nhóm vấn đề về an toàn thực phẩm trong trường học cũng đã thu hút sự quan tâm trong phiên chất vấn.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương (Tổ đại biểu số 4) đã đặt vấn đề với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu của Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND. Đại biểu phản ánh rằng, dù chính sách đã ban hành nhưng thực tế giám sát cho thấy chất lượng bữa ăn giữa các trường vẫn còn sự chênh lệch lớn; việc kiểm soát nhà cung cấp ở một số nơi còn lỏng lẻo, thiếu minh bạch. Đặc biệt, bà Hương nhấn mạnh sự chậm trễ trong việc số hóa công tác quản lý và đề nghị làm rõ giải pháp đột phá để quản lý thống nhất toàn thành phố, thay vì để chất lượng bữa ăn "phụ thuộc vào từng trường" như hiện nay.

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Đại biểu Trần Đức Phương (Tổ đại biểu số 12) bày tỏ sự lo ngại khi phụ huynh vẫn rất khó tiếp cận thông tin về nguồn gốc thực phẩm và kết quả kiểm tra ATTP. Đại biểu đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo công khai lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và thời điểm chính thức vận hành hệ thống giám sát trực tuyến để nhân dân cùng tham gia giám sát.

Trả lời các đại biểu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, toàn thành phố hiện có 3.202 trường tổ chức bán trú (chiếm 88,4%). Thừa nhận những tồn tại, ông Hiền cho biết Sở đang khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể với giải pháp trọng tâm là ứng dụng công nghệ. Cụ thể, một phần mềm quản lý đang được phát triển phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, cho phép tạo lập danh sách các đơn vị cung cấp thực phẩm đã được xác thực.

Ông Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, khi hệ thống này vận hành, các nhà trường sẽ đặt hàng trực tiếp qua phần mềm, giúp giảm tải công việc ngoài chuyên môn cho giáo viên và hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung để xác định chính xác đơn vị uy tín. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định lãnh đạo nhà trường vẫn phải chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn tại chỗ.

Về mô hình tổ chức bữa ăn bán trú, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Hà Nội sẽ triển khai hai mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục. Đối với các trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất và được cấp phép, nhà trường sẽ tổ chức nấu ăn tại chỗ.

Đối với các trường chưa đáp ứng điều kiện hoặc không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn, Thành phố sẽ thực hiện mô hình sử dụng suất ăn sẵn do các đơn vị chuyên nghiệp, đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp.

Theo bà Hà, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm Thành phố đã ban hành đầy đủ các tiêu chí, điều kiện để lựa chọn các đơn vị cung cấp suất ăn nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, để khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý bữa ăn học đường thời gian qua, Hà Nội đã xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung phục vụ quản lý và giám sát, gồm 5 nhóm nội dung.

Thứ nhất, xây dựng hồ sơ dinh dưỡng điện tử cho học sinh. Thứ hai, quản lý nhà cung cấp thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Thứ ba, kiểm soát an toàn thực phẩm trên môi trường số thông qua ứng dụng chữ ký số và camera AI. Thứ tư, xây dựng ứng dụng dành cho phụ huynh để tra cứu, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn bán trú. Thứ năm, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, ngay sau khi HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết về hỗ trợ bữa ăn bán trú tại kỳ họp này, UBND Thành phố sẽ ban hành các văn bản triển khai, đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã xây dựng nhằm bảo đảm việc tổ chức bữa ăn bán trú an toàn, đủ dinh dưỡng, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc học sinh Thủ đô theo mục tiêu của Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn HĐND Thành phố, các cấp chính quyền, cử tri và nhân dân Thủ đô tiếp tục đồng hành, tăng cường giám sát, góp phần cùng Thành phố thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, chăm lo sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đối với học sinh.