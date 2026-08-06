Bộ GD&ĐT sửa đổi quy định về chuẩn nghề nghiệp và xếp lương nhà giáo

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở thực hiện kế hoạch tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đội ngũ nhà giáo nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; xuất phát từ thực tiễn triển khai các quy định về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần kịp thời tháo gỡ; yêu cầu triển khai việc xếp bậc nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 232/2026/NĐ-CP về vị trí việc làm viên chức; đồng thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo trong thời gian qua về việc bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà giáo trong bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương và chuyển đổi sang bậc nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, dự thảo tập trung điều chỉnh 03 nhóm nội dung lớn như sau:

Chuẩn hóa hạng chức danh và mã số cho giáo viên cùng vị trí việc làm

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định việc bổ nhiệm chức danh và áp dụng mã số đối với các trường hợp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo hoặc đạt trình độ chuẩn đào tạo nhưng thấp hơn yêu cầu thông thường đối với cấp học, ở một số môn đặc thù, được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 20 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP như đối với giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo.

Hệ số lương giữ nguyên như mức đang được hưởng đối với trường hợp chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo; hoặc áp dụng bảng lương tương ứng với yêu cầu trình độ đào tạo theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đối với trường hợp đạt trình độ cao đẳng giảng dạy môn học đặc thù theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lí đội ngũ nhà giáo, tạo thuận lợi cho việc bố trí, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm được quy định tại Luật Viên chức số 129/2025/QH15, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu quản lí nhà giáo trên phạm vi toàn quốc, phục vụ hiệu quả công tác quản lí, thống kê và xây dựng chính sách.

Cô trò tại một trường tiểu học ở Ninh Bình. Ảnh: Trọng Tùng/Nguồn Vietnamnet

Đối với các trường hợp giáo viên dạy môn học đặc thù như đã nêu ở trên, dự thảo Thông tư bổ sung quy định bổ nhiệm chức danh giáo viên hạng III và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến 4,89) đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên có bằng cao đẳng được tuyển dụng để dạy các môn học đặc thù như Tin học, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Tiếng dân tộc thiểu số.

Khi giáo viên có bằng cử nhân trở lên và bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định thì được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98).

Quy định này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về xếp lương đối với giáo viên có trình độ cao đẳng được tuyển dụng để giảng dạy các môn học đặc thù; bảo đảm thống nhất giữa quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chức danh nhà giáo và chế độ tiền lương. Đây cũng là cơ chế khuyến khích giáo viên tiếp tục học tập, nâng cao trình độ đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Bổ sung quy định mới về bổ nhiệm lại hạng và xếp lương cho giáo viên

Dự thảo Thông tư nêu rõ đối tượng bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương là những trường hợp được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao (kể từ ngày 03/11/2015 đến ngày 20/3/2021) sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03/11/2015).

Dự thảo cũng quy định, các trường hợp bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương không bao gồm các trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật hoặc chính sách đặc thù của địa phương, cơ sở giáo dục tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận và các trường hợp bổ nhiệm hạng sau khi nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

Dự thảo Thông tư dự kiến hai phương án thực hiện bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương. Mỗi phương án nêu rõ từng đối tượng áp dụng, điều kiện và nguyên tắc cụ thể bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Nhà giáo, Luật Viên chức về bổ nhiệm chức danh, tuân thủ chuẩn nghề nghiệp nhà giáo do Bộ GD&ĐT ban hành. Quy định bổ sung này giúp kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương ở giai đoạn trước do lịch sử để lại, bảo đảm thực hiện công bằng trong chế độ, chính sách giữa giáo viên được tuyển dụng ở các thời điểm khác nhau và thống nhất việc triển khai trên phạm vi cả nước.

Bổ nhiệm lại và truy lĩnh lương cho giáo viên bị xếp nhầm hạng

Dự thảo Thông tư quy định việc bổ nhiệm chức danh giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên từ các quy định cũ sang chức danh mới tương ứng theo quy định của pháp luật, không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp. Trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, các trường hợp giáo viên do căn cứ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp mà phải bổ nhiệm vào hạng thấp hơn thì được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. Những trường hợp này được truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Do việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên từ Thông tư liên tịch 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV sang chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT là chuyển xếp sang chức danh nghề nghiệp tương ứng, không phải là thăng hạng chức danh nghề nghiệp, không cần căn cứ tỷ lệ hạng chức danh nghề nghiệp.

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được thực hiện dựa trên chỉ tiêu số lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, theo quy định hiện nay, khi chuyển xếp theo Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT phải bảo đảm hạng mà giáo viên đã được bổ nhiệm.

Tuy nhiên, thực tế một số địa phương đã căn cứ tỉ lệ hạng chức danh nghề nghiệp sau này để hạn chế số lượng giáo viên được bổ nhiệm từ hạng II cũ sang hạng II mới, đặc biệt đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Vì vậy, việc bổ sung quy định này nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương vận dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp (của việc thăng hạng) để hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng theo quy định mới, bảo đảm việc chuyển xếp được thực hiện đúng bản chất của quá trình chuyển xếp tương ứng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên, khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua.