Phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm trên các sàn thương mại điện tử

Ngày 5/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, vừa yêu cầu các sàn thương mại điện tử khẩn trương ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm do chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Trước đó, ngày 04/8/2026, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương (Công văn số 1541/ATTP-SP) và các sàn thương mại điện tử liên quan (Công văn số 1539/ATTP-SP; Công văn số 1540/ATTP-SP) đề nghị yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm thực phẩm Slimaura Care x3 do vi phạm quy định của pháp luật.

Qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm Slimaura Care x3 đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/02/2024 cho sản phẩm Slimaura Care x3 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Slimaura Care Việt Nam, địa chỉ Phòng 102 tập thể Viện khoa học xã hội, xóm chùa, tổ 6, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội (nay là: Phòng 102 tập thể Viện khoa học xã hội, xóm chùa, tổ 6, phường Đống Đa, TP Hà Nội).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các sàn TMĐT gỡ bỏ sản phẩm Slimaura Care x3 do chưa được cấp phép. Ảnh nguồn thuongtruong.vn



Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử, bảo đảm sức khoẻ và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương): Tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các sàn thương mại điện tử có liên quan khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định. Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ: các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo và chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; Và ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Slimaura Care x3 nêu trên. Kết quả báo cáo bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (Địa chỉ: Ngõ 135 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội) trước ngày 07/8/2026.