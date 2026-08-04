Đường dây livestream vé cào lừa đảo bị Công an Phú Thọ triệt phá

Ngày 4/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa làm rõ một đường dây sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream bán "vé cào trúng thưởng" nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo điều tra, khoảng tháng 3/2026, Đặng Ngọc Thạch (SN 1992, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã lôi kéo Hoàng Văn Nha (SN 2004, trú xã Lục Yên) và Hoàng Tuấn Vũ (SN 2004, trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) tham gia hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh Khăm - Muộn, Lào để xác minh hoạt động của các đối tượng tại Lào.

Các đối tượng mua lại những fanpage có lượng người theo dõi lớn rồi đổi tên thành "Vé Số Đại Lộc 999", "Vé Số Kiến Thiết 86"... Sau đó, chúng tổ chức livestream bán các combo vé cào với giá từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, quảng cáo tỷ lệ trúng thưởng cao, giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng để thu hút người xem.

Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo đóng vai người chơi, liên tục bình luận khoe trúng thưởng số tiền lớn. Đồng thời, các đối tượng chuẩn bị sẵn những vé cào có kết quả trúng thưởng để tạo dựng kịch bản, khiến người xem tin tưởng và chuyển tiền tham gia.

Đối tượng Hoàng Quốc Cường (SN 2001) và Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 2001), cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như đóng phí, nộp thuế hoặc xác minh để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền mới được nhận thưởng. Khi người bị hại không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập Hoàng Văn Nha và Hoàng Tuấn Vũ đến làm việc. Tại cơ quan công an, hai người bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Hoàng Quốc Cường (SN 2001) và Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 2001), cùng trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, có liên quan đến đường dây này.

Theo lời khai, từ tháng 2 đến tháng 7/2026, Cường và Ngọc được Đặng Ngọc Thạch thuê sang nước CHDCND Lào để livestream bán "vé cào trúng thưởng" trên Facebook, thực hiện hành vi lừa đảo. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Cường hưởng lợi khoảng 49,5 triệu đồng, còn Ngọc hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả phối hợp với Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Nha, Hoàng Tuấn Vũ, Hoàng Quốc Cường và Hoàng Thị Bích Ngọc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan.

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